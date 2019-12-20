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NOVIDADES Star Wars

Pré-Estreia de Star Wars: A Ascensão Skywalker

20 de dezembro de 2019
20 de dezembro de 2019

Confira as fotos da sessão de cinema em São Paulo

Na noite da última quarta-feira (19/12), uma legião de fãs da saga Star Wars viveu uma aventura épica na pré-estreia do aguardado longa Star Wars: A Ascensão Skywalker, no shopping Eldorado, em São Paulo. Alguns dos aficionados pelo universo intergaláctico preencheram as filas e as salas de cinema trajando vestimentas de personagens icônicos da nova produção da Lucasfilms, como Rey e Kylo Ren. Além de fãs, personalidades como Pedro Lanza, Andreas Kisser, Japinha e Wilson Simoninha marcaram presença no evento.

Star Wars: A Ascensão Skywalker já está nas salas de cinemas de todo o Brasil.

  • Pati Lima, Koba, Pedro Lanza e Anie

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    Pati Lima, Koba, Pedro Lanza e Anie

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  • Wilson Simoninha, Tom e Gabriel

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    Wilson Simoninha, Tom e Gabriel

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  • Cecilia Young, Fabiana Leal e Estela May

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    Cecilia Young, Fabiana Leal e Estela May

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  • Vanessa Rozan e filha

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    Vanessa Rozan e filha

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  • Fãs em cosplay de Rey e Kylo Ren

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    Fãs em cosplay de Rey e Kylo Ren

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  • Maria Gal e Paulo Américo

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    Maria Gal e Paulo Américo

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  • Andreas Kisser e acompanhantes

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    Andreas Kisser e acompanhantes

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  • Philipe Siani e Mari Palma

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    Philipe Siani e Mari Palma

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  • Japinha

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    Japinha

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  • Clara Caldas e Larissa Murai

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    Clara Caldas e Larissa Murai

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  • Luciano Amaral

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    Luciano Amaral

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