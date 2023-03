Anitta, Ivete Sangalo e Fábio Porchat estão entre as atrações do especial sem fins lucrativos que será transmitido simultaneamente nos canais de TV, rádio e plataformas digitais da Disney. Não perca: sexta, 15 de maio, às 21h.

Pela primeira vez, os canais de rádio, de TV e de internet da Disney se reúnem em uma mesma transmissão para exibir o especial sem fins lucrativos Rádio Disney apresenta: #SeparadosMasJuntos. Trata-se de um programa especial com artistas brasileiro compartilhando suas arte com o público. Dessa maneira, a Rádio Disney busca inspirar com palavras de união e esperança e levar entretenimento às famílias neste momento que estamos vivendo.

Atrações confirmadas

Ivete Sangalo e Rogério Flausino (Jota Quest) serão os hosts do evento que irá contar com a participação de grandes nomes da música brasileira de diversas gerações e estilos como Claudia Leitte, Anitta, Michel Teló, Vitor Kley, Felipe Araújo, Dinho Ouro Preto (Capital Inicial), Anavitória, Thiaguinho, Yasmin Santos, Samuel Rosa (Skank), Projota, Dilsinho, Banda Melim, Di Ferrero e o colombiano Sebastian Yatra.

O ator Fabio Porchat, a apresentadora Maisa, o jogador de futebol Kaká e o campeão mundial e olímpico de vôlei Bruno Rezende também participarão do programa.





O evento poderá ser visto simultaneamente pela TV nos canais Disney (Disney Channel, Disney Jr e Disney XD), FOX Channel, FX, FOX life, ESPN e NatGeo, no dial da Rádio Disney e nos sites da Disney e da Rádio Disney.