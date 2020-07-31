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NOVIDADES DISNEY XD

Disney XD é a casa de algumas das séries mais audaciosas da televisão com o Especial Sabatona 

31 de julho de 2020
31 de julho de 2020

Todos os sábados de agosto, a partir das 14:00, confira uma maratona com cinco episódios consecutivos de A Casa Da Coruja, Gravity Falls: Um Verão De Mistérios, Picles e Amendoim, Minhoca do Futuro e Cupcake & Dino

Conteúdo ousado, humor absurdo, personagens insanos e histórias loucas são os ingredientes que fazem algumas produções animadas atrair fãs ao redor do mundo.

Da amizade entre um picles e um amendoim até um dinossauro e um cupcake que são irmãos, essas séries animadas são transmitidas sem interrupções no Disney XD todos os sábados, a partir das 14h no Especial Sabatona

Algumas delas são:

A Casa da Coruja

Sábado, 1 de agosto: A Casa da Coruja conta uma história de fantasia e comédia em que uma adolescente chamada Luz acidentalmente se depara com um portal que a transporta para um mundo mágico. Lá, ela faz amizade com uma bruxa rebelde. 

Gravity Falls

Sábado, 8 de agosto: Em Gravity Falls: Um Verão de Mistérios, os gêmeos Dipper e Mabel mergulham nos mistérios de Gravity Falls, a cidade de seu tio-avô, Stan. Com personagens memoráveis como Mermando, um tritão sedutor e um tanto dramático, e um porco chamado "Pato", as aventuras desses irmãos conquistam meninos e meninas, posicionando-a como uma das séries mais populares dos últimos tempos do canal. 

Picles e Amendoim

Sábado, 15 de agosto: Picles e Amendoim é uma série animada cheia de humor absurdo que conta as aventuras de Picles e Amendoim, dois amigos adolescentes de uma cidade pequena que estão no último ano do ensino médio. 

Minhoca do Futuro

Sábado, 22 de agosto: Minhoca do Futuro conta a história do jovem Danny Douglas, um garoto otimista de 12 anos que inventa uma máquina do tempo com sua lancheira e, através dela, encontra uma Minhoca do Futuro

Cupcake & Dino: Serviços Gerais

Sábado, 29 de agostoCupcake & Dino: Serviços Gerais, um cupcake empreendedor e um dinossauro alegre são dois irmãos que assumem todos os tipos de empregos enquanto ajudam amigos e estranhos em sua cidade excêntrica. Com personagens engraçados e diálogos divertidos, Cupcake & Dino: Serviços Gerais é uma proposta que diverte a todos. 