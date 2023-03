Disney XD é a casa de algumas das séries mais audaciosas da televisão com o Especial Sabatona 

Todos os sábados de agosto, a partir das 14:00, confira uma maratona com cinco episódios consecutivos de A Casa Da Coruja, Gravity Falls: Um Verão De Mistérios, Picles e Amendoim, Minhoca do Futuro e Cupcake & Dino

Conteúdo ousado, humor absurdo, personagens insanos e histórias loucas são os ingredientes que fazem algumas produções animadas atrair fãs ao redor do mundo.

Da amizade entre um picles e um amendoim até um dinossauro e um cupcake que são irmãos, essas séries animadas são transmitidas sem interrupções no Disney XD todos os sábados, a partir das 14h no Especial Sabatona.

Algumas delas são:

Sábado, 1 de agosto: A Casa da Coruja conta uma história de fantasia e comédia em que uma adolescente chamada Luz acidentalmente se depara com um portal que a transporta para um mundo mágico. Lá, ela faz amizade com uma bruxa rebelde.



Sábado, 8 de agosto: Em Gravity Falls: Um Verão de Mistérios, os gêmeos Dipper e Mabel mergulham nos mistérios de Gravity Falls, a cidade de seu tio-avô, Stan. Com personagens memoráveis como Mermando, um tritão sedutor e um tanto dramático, e um porco chamado "Pato", as aventuras desses irmãos conquistam meninos e meninas, posicionando-a como uma das séries mais populares dos últimos tempos do canal.



Sábado, 15 de agosto: Picles e Amendoim é uma série animada cheia de humor absurdo que conta as aventuras de Picles e Amendoim, dois amigos adolescentes de uma cidade pequena que estão no último ano do ensino médio.



Sábado, 22 de agosto: Minhoca do Futuro conta a história do jovem Danny Douglas, um garoto otimista de 12 anos que inventa uma máquina do tempo com sua lancheira e, através dela, encontra uma Minhoca do Futuro.



Sábado, 29 de agosto: Cupcake & Dino: Serviços Gerais, um cupcake empreendedor e um dinossauro alegre são dois irmãos que assumem todos os tipos de empregos enquanto ajudam amigos e estranhos em sua cidade excêntrica. Com personagens engraçados e diálogos divertidos, Cupcake & Dino: Serviços Gerais é uma proposta que diverte a todos.