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NOVIDADES MARVEL

Veja vídeos com imagens inéditas de Loki e Viúva Negra

20 de maio de 2021
20 de maio de 2021

A Marvel exibiu novos videos das próximas estreias do estúdio na cerimônia dos prêmios MTV Movie and TV Awards 2021

As próximas produções da Marvel estão gerando uma grande expectativa nos fãs da marca. Loki é a terceira série original do estúdio no Disney+ e vai estrear em 9 de junho exclusivamente no serviço de streaming da Disney. As seguintes prévias foram exibidas na ceremônia dos prêmios MTV Movie and TV Awards 2021.


Em Loki, o Deus da Travessura sai da sombra de seu irmão em uma nova série que ocorre depois dos acontecimentos de Vingadores: Ultimato. Tom Hiddleston volta a interpretar o vilão da mitologia nórdica, e Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Sophia Di Martino, Wunmi Mosaku e Richard E. Grant se juntam ao elenco. Kate Herron será a diretora de Loki, e Michael Waldron é o roteirista principal. 

Viúva Negra, o esperado filme da Marvel Studios, protagonizado por Scarlett Johansson, também teve sua prévia exibida no evento:



Durante a transmissão, Scarlett Johansson, atriz vencedora dos prêmios Tony® e BAFTA e indicada ao Oscar®, recebeu o Prêmio Generation, uma homenagem a atores por suas contribuições ao cinema e à televisão. Johansson se junta a uma lista de atores icônicos que já receberam o prêmio, como: Sandra Bullock, Jim Carrey, Tom Cruise, Johnny Depp, Robert Downey Jr, Jamie Foxx, Dwayne Johnson, Mike Myers, Chris Pratt, Adam Sandler, Will Smith, Mark Wahlberg, Reese Witherspoon, entre outros.

O lançamento do filme nos cinemas estará sujeito a mudanças conforme com a abertura das salas de acordo com as leis de cada país. A opção Premier Access estará disponível por tempo limitado, por um preço adicional para os assinantes do Disney+, que poderão ver Viúva Negra quantas vezes quiserem em seus dispositivos favoritos a partir da sua estreia no cinema.

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