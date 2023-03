Viúva Negra: O que esperar de um dos filmes mais aguardados do ano?

Após mais de 2 anos desde a estreia de Vingadores: Ultimato, confira o que esperar de Viúva Negra, o próximo filme do MCU que estreou 08 de julho nos cinemas e hoje, de julho Disney+ pelo Premier Access.

Os fãs aguardam desde 2019 para um novo filme do Universo Cinematográfico Marvel (MCU) e a espera acabou! Viúva Negra estreou esta semana e aborda a história de uma das heroínas mais amadas pelo público: Natasha Romanoff (Scarlett Johansson), a Viúva Negra. O filme chegou aos cinemas em 8 de julho e no Disney+ pelo Premier Access em 9 de julho.

Com diversas cenas de ação e o aparecimento de novos personagens, a produção pretende prender o público do início ao fim ao apresentar o passado pouco explorado da vingadora. Confira abaixo o que poderá ser visto no filme Viúva Negra (sem spoilers):

Scarlett Johansson como Natasha Romanoff

O passado de Natasha

Em Viúva Negra, a história da heroína será finalmente revelada. A infância, o passado e seus familiares poderão ser vistos durante o filme, o que será fundamental para entender a importância que Natasha Romanoff teve para os Vingadores e no combate à extinção da humanidade.





Natasha Romanoff com Yelena Belova e o Guardião Vermelho

Novos personagens

Yelena Belova (Florence Pugh) e o Guardião Vermelho (David Harbour) são duas peças fundamentais na história de Natasha. Yelena é irmã adotiva de Natasha e, juntas, elas vão a procura do ex-agente russo, o Guardião Vermelho. A “família” rende boas cenas cômicas e de ação para o telespectador.





Viúva Negra em ação

Muita ação

Por falar em ação, em Viúva Negra, este quesito é o que não falta. Já que Natasha não tem nenhum superpoder como os outros Vingadores, as cenas de luta, explosão e corrida trazem ao filme os elementos essenciais para prender e surpreender o público.





Viúva Negra e Yelena Belova

Girl Power!

Entre tantos filmes de super-heróis, uma produção protagonizada por uma personagem feminina já é o suficiente para se destacar. Além de ser estrelado por uma das heroínas mais poderosas (mesmo sem superpoderes) da Marvel, o filme apresenta também Yelena e Melina Vostokoff (Rachel Weisz), que juntas mostram o poder feminino em ação!

