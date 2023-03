Os Muppets chegam à Mansão Assombrada no Disney+

Um especial terrivelmente divertido.









Muppets Haunted Mansion: A Festa Aterrorizante - Trailer Oficial Dublado - Disney+



O Halloween está chegando e não há melhor plano do que encontrar Os Muppets novamente em um dos especiais mais divertidos e assustadores que chegarão ao Disney+. Aproveitando o mês do terror, Os Muppets visitam uma das atrações mais populares dos parques da Disney: The Haunted Mansion.



Nesta nova história, Gonzo e Pepe decidem perder a festa anual de Halloween organizada por seus amigos para participar de um novo evento em que são convidados a passar uma noite na Mansão Assombrada. Esta é a mesma data em que The Great MacGuffin, o ilusionista favorito de Gonzo, desapareceu cem anos atrás

Will Arnett como Anfitrião Fantasma

Com muitas referências à atração dos parques da Disney para todos os fãs dos Muppets, este especial nos permite percorrer a mansão e seus segredos com o Anfitrião Fantasma (Ghost Host), interpretado por Will Arnett, que acompanha Gonzo e Pepe na sua missão de sobreviver à noite aterradora.



Yvette Nicole Brown como a motorista que os levará para a mansão

Mas ele não será o único a cruzar com os protagonistas. Pepe e Gonzo serão acompanhados por Yvette Nicole Brown como a motorista que os levará para a mansão, Darren Criss como seu zelador, Taraji P. Henson no papel de Constance Hatchaway e até mesmo John Stamos como... ele mesmo! Outras participações especiais incluem Ed Asner, Jeannie Mai, Chrissy Metz, Alfonso Ribeiro, Danny Trejo e Sasheer Zamata, entre outros.



Entre na Mansão Assombrada e se junte a Gonzo enquanto ele enfrenta seus medos mais profundos, ao mesmo tempo que Pepe encontra uma mulher que parece ser a mulher dos seus sonhos. Tudo isso com o humor e a música dos Muppets, apresentando canções originais e uma noite completa, única e assustadora. E se você quiser saber mais sobre The Haunted Mansion dos parques da Disney, não deixe de assistir ao documentário Por trás da Diversão, também disponível no catálogo Disney+.