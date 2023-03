Segundo episódio de Falcão e o Soldado Invernal disponível no Disney+

Novos episódios no Disney+

Se você já assistiu ao primeiro episódio de Falcão e o Soldado Invernal e quer saber como a história continua, o segundo episódio está disponível no Disney+ desde 26 de março.



Bom, recapitulando o que ja sabemos: John Walker é o novo Capitão América, mas Sam e Bucky não estão contentes com a notícia, e a nossa a dupla de protagonistas se junta para derrotar um grupo rebelde liderado por Karli Morgenthau.

Caso você não conheça a série e queira saber mais, você pode assistir a todos os episódios no serviço de streaming por assinatura da Disney.



Falcão e o Soldado Invernal: Marvel Studios - Trailer Final Oficial Legendado - Disney+

SOBRE O DISNEY+

Disney+ é o serviço de streaming por assinatura de filmes, séries e outros conteúdos da Disney, da Pixar, da Marvel, de Star Wars e da National Geographic. Como parte do segmento Disney Media and Entertainment Distribution (DMED) da Disney, Disney+ está disponível desde 17 de novembro de 2020 na América Latina para dispositivos conectados à Internet e oferece a todos os públicos programação sem intervalos publicitários com uma variedade de filmes, documentários, séries de animação e de live action e curtas originais. Disney+ proporcionará um acesso sem precedentes ao incrível acervo de entretenimento de cinema e de televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para ver com exclusividade os últimos lançamentos de cinema do The Walt Disney Studios.

Visite o site DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.