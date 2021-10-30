12 séries e filmes para você aproveitar o Halloween no Disney+

De bruxas malignas a múmias engraçadas, temos o que você precisa para ficar de cabelo em pé

O mês das bruxas já chegou ao Disney+ e, se você curte aquela sensação de arrepio na nuca, nós temos ótimas sugestões para curtir o dia mais assustador de todos.



De estreias a clássicos manjados, você pode encontrar desde desenhos arrepiantes (mas fofos) a bruxas terríveis que desejam nada mais que sugar a juventude de todas as crianças do mundo. Aqui, todas suas aventuras mais sinistras podem se realizar. Confira agora alguns dos melhores filmes e séries do Disney+ que vão te deixar de cabelo em pé:



Just Beyond

Just Beyond



Já começamos o mês do medo com o pé direito com Just Beyond, a nova série antológica do mestre do terror R.L. Stine. As histórias do gênio por trás de Goosebumps serão adaptadas em oito episódios especiais que prometem deixar qualquer corajoso de cabelo em pé.

Cada episódio apresenta um novo personagem que terá contato com um mundo até então desconhecido, povoado por fantasmas, bruxas, alienígenas e muito mais. No entanto, nossos heróis podem descobrir que há coisas muito mais assustadoras que monstros sobrenaturais, como a ansiedade ou o bullying dos colegas.

Twitches - As Bruxinhas Gêmeas

Baseado na série de livros homônima de H. B. Gilmour e Randi Reisfeld, Twitches - As Bruxinhas Gêmeas é estrelado pelas irmãs gêmeas Tia Mowry e Tamera Mowry. As duas dão vida a Alex Fielding e Camryn Barnes, duas bruxinhas separadas uma da outra ao nascerem e adotadas por famílias diferentes.



Quando completam 21 anos, elas se reencontram e descobrem ter poderes mágicos. Mesmo com suas diferenças, as duas devem se unir e usar seus poderes para salvar o lugar onde nasceram, onde ainda vive sua mãe verdadeira.





The Muppets Haunted Mansion - A Festa Aterrorizante

The Muppets Haunted Mansion - A Festa Aterrorizante

Que tal comemorar o Halloween na companhia do sapo Kermit e seus amigos? Em The Muppets Haunted Mansion - A Festa Aterrorizante, acompanharemos uma das maiores façanhas do destemido e mundialmente famoso Grande Gonzo.



Depois de sobreviver a inúmeras aventuras e emboscadas, Gonzo é desafiado a passar a noite das Bruxas no lugar mais assustador da Terra: a The Haunted Mansion. Junto de Pepe, o Camarão Rei, Gonzo descobrirá os segredos da mansão nessa comédia musical de matar de rir



Halloweentown

O clássico filme que lançou uma franquia de quatro longas começa quando Aggie Cromwell (Debbie Reynolds) vai visitar seus netos Marnie, Sophie e Dylan. Sua chegada sempre ocorre perto do Dia das Bruxas, e a avó de Marine é extremamente empolgada com a festa, o que incomoda muito a mãe das crianças.



Num momento em que eles pedem que ela conte uma história, um livro mostra uma figura de bruxa igual à Marnie. Aggie, então, pergunta se a neta já tentou fazer magia e ela diz que não.

A avó, revoltada, briga com a filha por não ter contado à Marnie que ela era uma bruxa. Segundo ela, caso a menina não comece a praticar antes dos 13 anos, perderá para sempre seus poderes.

Marnie ouve tudo e segue a avó no ônibus mágico junto com Dylan, mas Sophie aparece de surpresa e eles descobrem Halloweentown, um lugar onde seres mágicos comemoram o Dia das Bruxas todos os dias.





Halloweentown

Under Wraps - Uma Múmia no Halloween

O remake de um dos filmes originais da Disney Channel mais queridos de todos os tempos finalmente chega ao Disney+. Under Wraps - Uma Múmia no Halloween, a nova versão de Um Amor de Múmia, de 1997, conta a história de Gilbert, Marshall e Amy. Os três acidentalmente revivem a múmia Harold escondida no porão do seu vizinho.



Enquanto tentam levar Harold para sua tumba antes do fim da noite, eles descobrem um grupo de criminosos que pretende sequestrar a múmia e vendê-la por uma boa grana. Os três então precisam arranjar coragem para proteger seu mais novo amigo.

Mansão Mal-Assombrada



Um dos passeios mais populares da Disneyland se tornou um filme em 2003. Se na atração, os visitantes viajam pela casa enquanto seus habitantes cantam e dançam dizendo que estão “morrendo de vontade” para que você se junte a eles, no filme, os telespectadores podem descobrir o que exatamente aconteceu com aquele lugar para se tornar lar de tantos fantasmas.



O longa Mansão Mal-Assombrada segue o corretor imobiliário Jim Evers (interpretado por Eddie Murphy) e sua família em uma viagem para uma mansão estranha.

Ao chegar lá, Evers vê o tamanho da propriedade e cria a esperança de ajudar a vendê-la por um preço. No entanto, aos poucos, a família descobre os segredos medonhos do local e as terríveis intenções do dono da mansão.

O filme conta com vários dos cenários marcantes do passeio, além das aparições de vários dos habitantes mais famosos da mansão do parque, como a vidente Madame Leota.

Abracadabra

Abracadabra, clássico de 1993, já virou filme obrigatório na lista de qualquer um que se diga fã de Halloween. O longa acompanha a história das irmãs Sanderson, Winifred (interpretada por Bette Midler), Mary (Kathy Najimy) e Sarah (Sarah Jessica Parker). No ano de 1693, as três são executadas por praticarem feitiçaria na cidade de Salem, mas não antes que seu livro vivo de feitiços lhes revelasse uma maldição para trazer as três de volta dos mortos.

Após 300 anos, o adolescente Max Dennison se muda para a cidade e luta para se ajustar depois de crescer na Califórnia. Apesar de não gostar da aparente paixão pelas lendas locais da cidade, ele concorda em levar sua irmã Dani para pedir doces ou travessuras pelas casas da vizinhança.

No entanto, ao encontrar a garota pela qual é apaixonado, Allison, Max é desafiado a conhecer a antiga casa das Sanderson. Em uma atitude impensada, ele acaba trazendo as três de volta à vida.

A partir daí, acompanhamos as trapalhadas das bruxas enquanto tentam capturar crianças o suficiente para permanecerem vivas após o nascer do sol. Ao mesmo tempo, Max, Dani e Allison terão que unir forças para descobrir uma forma de impedir o trio e mandá-las de volta ao submundo.

O Estranho Mundo de Jack

O Estranho Mundo de Jack

Em O Estranho Mundo de Jack é a mesma rotina todos os anos na Cidade do Halloween, no Dia das Bruxas os monstros aparecem e dão um susto em todo mundo, depois retornam para um ano de reclusão. No entanto, neste ano o Rei da Abóbora, Jack Skellington, entediado com a ideia, sai para a floresta com seu cachorro Zero após a noite de Halloween.



Ao amanhecer, ele descobre uma clareira de árvores com diferentes portas que representam vários feriados. A porta da Árvore de Natal atrai sua atenção e ao entrar no mundo do Natal, Jack fica fascinado e decide tomar o feriado para si, sequestrando o Papai Noel e levando todos os habitantes da cidade a participarem da preparação de um Natal “diferente”. As coisas, no entanto, saem do controle quando os presentes dados às crianças se provam assustadores demais.

Descendentes

Descendentes conta a história de vinte anos depois de Bela e Fera se casarem e se tornarem rei e rainha. Eles estabelecem os Estados Unidos de Auradon, criando uma nova nação próspera a partir dos reinos circundantes, e banem os vilões para a Ilha dos Perdidos, uma periferia cercada por uma barreira onde a magia está suspenso.

O filho deles, Ben, anuncia que sua primeira proclamação é dar a quatro crianças selecionadas da Ilha dos Perdidos a chance de morar em Auradon, longe da influência de seus pais vilões: Carlos, filho de Cruella De Vil; Jay, filho de Jafar; Evie, filha da Rainha Má; e Mal, filha de Malévola. Na ilha, Malévola instrui o quarteto a roubar a varinha mágica da Fada Madrinha para liberar a barreira para que ela possa assumir o controle de Auradon. Os quatro focam em sua missão, mas acabam descobrindo um mundo novo e cheio de possibilidades em Auradon, colocando suas crenças sobre o mal em dúvida.

Mamãe Saiu com um Vampiro

Em Mamãe saiu com um Vampiro, as crianças Hansen entram em grandes apuros quando armam um plano infalível para distrair sua mãe. Depois de Adam e seu melhor amigo Duffy conseguiram alguns ingressos para o maior show do ano e sua irmã Chelsea arranjar um encontro com o garoto mais bonito da cidade, Peter, os dois descobrem que estão de castigo. Os irmãos, então, pensam em levar sua mãe Lynette para fora de casa arranjando um encontro para ela com o estranho e novo vizinho Dimitri. Tudo parece correr conforme o planejado, até que seu irmão mais novo, Taylor, nota algo terrível sobre o novo namorado de sua mãe.

Frankenweenie

Frankenweenie

O jovem e brilhante Victor Frankenstein é um garoto excêntrico que, apesar de inteligente, se sente sozinho entre os colegas. Apesar da falta de amigos, ele conta com a amizade inabalável de seu cachorro Sparky.

Quando o professor de ciências recém-chegado, Sr. Rzykruski, desafia os alunos a participarem da feira de ciências, o pai de Victor o força a jogar beisebol, caso contrário ele não assinaria a autorização necessária para seu filho expôr uma de suas invenções na feira.

Durante o jogo, enquanto Victor se atrapalha com o esporte, Sparky persegue a bola e é atingido por um carro. Inconsolável, Victor relembra a aula do Sr. Rzykruski sobre os efeitos da eletricidade e ressuscita Sparky com sucesso usando raios.

Victor esconde Sparky no sótão, mas o seu colega de classe Edgar vê o cachorro no jardim e chantageia Victor para aprender como trazer os mortos à vida. Edgar não guarda o segredo e logo os invejosos colegas de escola de Victor revivem várias criaturas para vencer o concurso da feira de ciências. As coisas, no entanto, saem do controle, principalmente quando a vizinha de Victor, Elsa van Helsing, é sequestrada por uma das criações. Clique aqui para assistir ao filme no Disney+.

Gravity Falls

Os gêmeos Dipper e Mabel Pines são enviados para passar o verão com seu tio-avô, Grunkle Stan, na misteriosa cidade de Gravity Falls, Oregon. Grunkle Stan pede que as crianças o ajudem a administrar A Cabana do Mistério, uma loja de souvenirs inúteis que Stan usa para arrancar dinheiro de turistas desavisados.

Os gêmeos tentam se adaptar, mas sentem que há algo estranho em Gravity Falls e começam a desvendar seus segredos. Quando Dipper descobre um diário enigmático que oferece uma visão dos mistérios da cidade, ele e Mabel usam-no para lutar contra as forças malignas que cercam a cidade.