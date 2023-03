5 ótimas maneiras de comemorar o Halloween no Magic Kingdom Park

A época assustadora está chegando e o Magic Kingdom recebe os pobres mortais em busca de locais assombrados no Walt Disney World Resort. Confira esta nova lista de Halloween para saber de lugares estranhamente deliciosos no Parque para se divertir e se assustar nessa temporada festiva.





Procurando por algo ainda mais macabro? Veja aqui o que acontece durante o Halloween no Magic Kingdom:

• Pela primeira vez, Visitantes de todas as idades podem usar fantasias de Halloween durante o horário de funcionamento do Parque até dia 31 de outubro.

• Desfiles especiais de Halloween passam pela rota de desfiles do Parque em direção à Main Street, U.S.A. Você poderá ver Mickey Mouse e seus amigos ou os vilões da Disney. E você chegou a ver algum Rei Abóbora no vídeo?

• Também na Main Street, U.S.A., mantenha os ouvidos abertos para os Cadaver Dans, que se apresentam à capela assim que levantarem de seus túmulos!

• Como você viu no vídeo, os produtos com tema de Halloween estão disponíveis em locais específicos por todo o Parque, incluindo a tiara com orelhas da Minnie Mouse em forma de pirulitos, roupas inspiradas nos vilões da Disney e muito mais.

• Descubra mais surpresas diabolicamente deliciosas pelo Parque, como os Nachos Hades no Pecos Bill Tall Tale Inn and Café, ou o bolo de casamento For Better or For Worse da Constance no Liberty Square Market. Para saber de mais delícias que você pode encontrar pelos Parques temáticos do Walt Disney World Resort neste fim de ano, confira nosso guia gastronômico de outono 2020 aqui; para guloseimas inspiradas pelo outono no Disney Springs e em nossos hotéis Resort, clique aqui.

