Um presente especial da Disney Aniversário Mágico

O aniversário de uma pessoa importante não pode passar em branco, principalmente agora que estamos em casa. Há muitas formas de comemorar essa data, como fazer uma grande videochamada em família, enviar mensagens nas redes sociais dos amigos e mandar presentes virtuais para que o aniversariante se sinta abraçado, mesmo que à distância.

Mas podemos surpreender essa pessoa querida com um presente diferente, uma mensagem do personagem favorito dela. Disney Aniversário Mágico tem diversas opções: Princesas da Disney, Mickey e até Kion, da Guarda do Leão.

Para enviar o seu “feliz aniversário” personalizado, acesse Disney Aniversário Mágico e, em 3 passos, a sua surpresa estará pronta.