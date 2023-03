Atividades para Divertir a sua Mente

Em Divertida Mente, animação da Pixar, nós aprendemos que todas as emoções são importantes e necessárias. Apesar do máximo respeito que sentimos por Tristeza, Raiva, Nojo e Medo, está na hora de ativar a Alegria que existe dentro de você para fazer algumas atividades do filme.

Que tal exercitar a Mente com um jogo de erros para descobrir a diferença entre duas imagens dos nossos sentimentos?

Você também pode distrair a Mente recortando as imagens abaixo para usar como decoração.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos