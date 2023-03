Confira Imagens Assombrosamente Belas das Mansões e Casarões Disney ao Redor do Mundo

Com dias cada vez mais curtos no outono, sombras arrepiantes e céus noturnos inquietantes podem criar visuais mágicos nas Casas e Mansões Disney em todo o mundo. Seja a assombrosa Phantom Manor no Disneyland Paris ou a fantasmagórica Mansão Mal-Assombrada no Walt Disney World Resort, cada propriedade oferece sua própria beleza encantadora.

Com a chegada do Halloween, nossos amigos de todo o mundo reuniram alguns de seus assombros preferidos. Confira a magia de algumas “Mansões e Casarões”:

Nosso olhar especial das Mansões e Casarões começa no Disneyland Paris, onde um céu assombroso enquadra a Phantom Manor de forma arrepiante. Escondida nas margens do Frontierland, esta casa em ruínas tem segredos assustadores a revelar – se você se atrever a entrar!

No Walt Disney World Resort, a escuridão da noite traz experiências de arrepiar na Mansão Mal-Assombrada. Cuidado com caroneiros – os fantasmas brincalhões da mansão podem seguir você até em casa.



Os raios da lua iluminam a Mansão Mal-Assombrada no Disneyland Resort em uma imagem antiga, emanando um brilho enfeitiçante para momentos assustadoramente felizes.



No Tokyo Disney Resort, o céu encoberto revela uma visão encantadoramente espantosa da tenebrosa mansão gótica - assombrada por 999 fantasmas, duendes e bichos-papões.



E uma noite sombria na Mystic Manor da Hong Kong Disneyland cria o cenário para que os exóticos artefatos da propriedade oriundos de todo o mundo ganhem vida bem diante dos seus olhos.



