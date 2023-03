Um passeio virtual pela Big Thunder Mountain Railroad no Walt Disney World Resort

Olá, pessoal! A Big Thunder Mountain Railroad é uma atração icônica da Disney que emocionou aventureiros de todas as idades por décadas. Eu tinha 7 anos na primeira vez em que me sentei naquele trem de mina superlegal e, desde então, adoro voltar lá. Com versões da atração nos parques da Disney em todo o mundo, tenho certeza que muitos de vocês sentem a mesma coisa.

No vídeo abaixo, temos um passeio virtual pela Big Thunder Mountain Railroad, no Magic Kingdom Park, no Walt Disney World Resort. Desça em um poço de mina abandonado e embarque no seu trem em uma aventura passando por rochas, esquivando-se de explosões e caindo em desfiladeiros na misteriosa cidade de Tumbleweed.

Então, você está pronto? Para sua segurança, permaneça sentado em seu sofá, poltrona, cama, balcão da cozinha... ou onde quer que esteja assistindo a este vídeo especial. E fique de olho nos seus filhos. Se algum de vocês estiver usando chapéu ou óculos, é melhor retirá-los. Porque... diga comigo agora ... ESSE É O PASSEIO MAIS RADICAL DO MUNDO!

Para mais, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos , um lugar onde você encontra conteúdo, histórias e recursos divertidos e envolventes da– de graça! – desdeaté oe outros.