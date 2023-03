Ciência da Montanha-Russa Rock ‘n’ Roller em Casa

Você já quis saber como uma montanha-russa funciona? Para os engenheiros mecânicos da Disney, Angel e Josh, foi essa curiosidade por assuntos baseados em STEM (sigla para Ciência, Tecnologia, Engenharia e Matemática em inglês) que os levou a descobrir uma paixão por montanhas-russas. Angel e Josh trabalham nos nossos bastidores e tiveram a oportunidade de colocar em ação suas habilidades em matemática, ciências e engenharia em uma das montanhas-russas mais rápidas da Disney: a Rock ‘n’ Roller Coaster no Disney’s Hollywood Studios.

Como essa limusine extralonga se lança pelos trilhos e conta com a gravidade para se virar e se retorcer? Em questão de segundos, o carro chega a 90km/h, e Angel e Josh nos explicam a ciência por trás de tudo isso! No vídeo abaixo, temos uma aula sobre ímãs e como eles são usados para impulsionar essa radical montanha-russa a velocidades extremas.



Achamos que essa seria a hora perfeita para compartilhar uma atividade para sua próxima aula de ciências em casa. Usando as instruções abaixo e alguns poucos materiais, você pode aplicar as lições aprendidas com Angel e Josh para criar um sistema de arranque de montanha-russa em casa.

