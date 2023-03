Como Fazer uma Camiseta Tie-Dye do Mickey em Casa

Após compartilharem recentemente a foto de uma camiseta tie-dye (em inglês, ‘amarrar e tingir’) do Mickey de Stephen, o Embaixador do Walt Disney World, muitos dos nossos fãs e seguidores do Instagram disseram que queriam mais – e um tutorial de tie-dye!

Então hoje, inspirados pela sua resposta à obra de arte tie-dye do Stephen, estamos trazendo um toque da magia Disney para uma das grandes tendências deste verão! Nosso vídeo mostra exatamente como fazer a sua própria camiseta tie dye do Mickey.









