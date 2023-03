Conheça a História do Walt Disney World Resort nos Bastidores da Magia

Em homenagem à reabertura dos Parques, confira o vídeo abaixo, onde a ex-Imagineer Maggie Elliott nos leva em uma viagem no tempo através do planejamento, design e abertura original do Walt Disney World Resort. Ela compartilha algumas histórias pessoais e relembra as pessoas que tornaram tudo isso possível, incluindo algumas lendas da Disney.

Você ouvirá detalhes em primeira mão (e engraçados!) sobre a criação do Cinderella Castle, verá algumas imagens e fotos de arquivos incríveis de mais de cinco décadas atrás e aprenderá mais sobre a vida dessa incrível Imagineer. Dê uma olhada!

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse: Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos