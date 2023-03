Coreografias da Disney para dançar em casa

Está na hora de se mexer junto com personagens da Disney. #DisneyMomentosMagicos traz uma lista de vídeos para você aprender algumas coreografias com o elenco de Descendentes, a turma de Vampirina e os Nivis.

Chillin' like a villain

Sofia Carson e a coreógrafa Louise ensinam a dançar a música interpretada por Sofia Carson, Cameron Boyce, Booboo Stewart y Mitchell Hope. "Chillin’ like a villain" faz parte da trilha sonora de Descendentes 2, dirigido por Kenny Ortega.







Ways to be Wicked



Ainda no segundo filme de Descendentes, Dove Cameron, Cameron Boyce, Sofia Carson y Booboo Stewart dançam "Ways to be Wicked". Que tal aprender a coreografia?





What’s my name?



Esta é a última música de Descendentes 2 da lista. No filme, "What’s my name?" é interpretada por China Anne McClain, Thomas Doherty y Dylan Playfair.







Good to be bad



Nesta música de Descendentes 3, os personagens de Dove Cameron, Cameron Boyce, Sofia Carson y Booboo Stewart recrutam os filhos de vilões que ainda não fazem parte de Auradon.



Batalha de dança da Vampirina



Você também pode dançar com a Vampirina, ou Vee Hauntley, a jovem vampira que se mudou da Transilvânia para a Pensilvânia com sua família. Junto com fantasmas, duendes e outros monstros, ela precisa esconder sua identidade dos humanos.