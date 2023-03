Dê uma Olhada nas Novas Cores do Cinderella Castle no Magic Kingdom Park

Eu passei mais tempo fotografando o Cinderella Castle do que qualquer outra construção do Walt Disney World Resort, então fiquei muito empolgado em capturá-lo com seu novo projeto de cores. Dessa vez, eu queria ver como as novas cores transformariam um dos meus lugares favoritos e que eu conheço tão bem no “Lugar Mais Mágico da Terra”.

Por ter passado várias manhãs no Magic Kingdom Park fotografando este novo visual do icônico castelo, eu passei a conhecê-lo muito bem. Eu adoro como as novas cores se destacam, como certos detalhes – talvez anteriormente despercebidos – aparecem com a cobertura dourada e como agora o castelo “brilha” quando é atingido pela luz do sol.







Teve um ângulo, que eu só pude fotografar durante esse período especifico. Enquanto a reforma estava sendo feita no castelo, a água de seu fosso teve que ser drenada. Aproveitando essa rara ocorrência, eu cheguei cedo uma manhã e pude descer no fosso e fotografar o castelo de um ângulo incomum. Dessa perspectiva, o Cinderella Castle assume um novo patamar de grandeza.

Para mim, fotografar a Cinderela em frente ao seu castelo bem quando o sol estava nascendo foi a cereja do bolo. Ela deu vida ao novo visual do lugar de uma forma que só uma princesa pode fazer.



Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos