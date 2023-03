Grande Desafio dos Fãs: Decore a porta da sua cabine

Se você está procurando uma forma divertida de aproveitar o dia e criar os seus #DisneyMomentosMagicos, temos o grande desafio da Disney Cruise Line pra você. Hoje trazemos uma das tradições favoritas de nossos navios para sua casa, dando a você tudo o que precisa para decorar sua porta de “cabine” em casa!





Como Diretora de Cruzeiros, uma das minhas tradições favoritas é andar pelo navio e ver as portas das cabines cheias de decorações. Com um pouco de pó de pirlimpimpim, você pode manter a tradição e trazer o espírito da Disney Cruise Line para terra firme e para a sua casa. Use as instruções abaixo para transformar uma (ou todas!) as portas da sua casa em réplicas de portas das cabines da Disney Cruise Line!

Temos tudo que você precisa para decorar sua porta em apenas um lugar. É só fazer o download e imprimir este kit repleto de decorações divertidas para as suas portas, e não se esqueça de ler os termos de uso sobre como usar o kit antes de fazer o download. Do Capitão Mickey Mouse e da Capitã Minnie Mouse a recortes com temas de praia, deixe a sua imaginação correr solta usando esta divertida arte para recriar esta tradição da Disney Cruise Line na sua casa!

Não se esqueça de sempre checar o Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos para mais atividades.