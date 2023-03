Foto da Minnie Mouse dá início ao Meu Primeiro Desafio Personagem Disney

Hoje o Embaixador do Walt Disney World Stephen Lim chamou nossa atenção com uma foto adorável da primeira vez que ele conheceu a Minnie Mouse. Com a foto, Stephen também desafiou alguns de seus amigos no Instagram a compartilharem suas primeiras experiências com personagens da Disney - e estamos adorando o que estamos vendo.



@wdw.ambassador

Aqui é o Stephen! Vejam a primeira vez que conheci a Minnie Mouse durante uma das minhas primeiras viagens pra @disneyland. Eu nunca pensei que um dia me tornaria o Embaixador do @waltdisneyworld. ♥️ Estou começando este desafio e adoraria ver suas primeiras memórias com personagens da Disney usando #DisneyMomentosMagicos. Desafio meus amigos @disneylandambassador, @ashleyeckstein e @ginger_zee! ✨

A atriz e empresária Ashley Eckstein, que é a voz de Ahsoka Tano em Star Wars: The Clone Wars e Star Wars Rebels e fundadora da empresa de moda Her Universe, aceitou o desafio e compartilhou um visual especial em seu primeiro encontro com um personagem da Disney, o Ió.









ashleyeckstein

Eu aceitei o desafio Meu Primeiro Personagem da Disney do Stephen, o @wdw.ambassador

Aqui eu tinha 3 anos de idade com o Ió no Magic Kingdom durante um passeio especial na Disney com minha mãe! Eu desafio o @bret_iwan @disneyhungry e @colormecourtney para compartilharem suas fotos usando #DisneyMomentosMagicos



O Teco e o Pateta estão entre as primeiras experiências com personagens da Disney para a Meteorologista Chefe da ABC News e autora best-seller do New York Times Ginger Zee, que está comemorando o lançamento de seu último livro da série Chasing Helicity, Through the Storm.







ginger_zee

Eu aceito o desafio Meu Primeiro Personagem Disney, do Stephen, @wdw.ambassador

Aqui sou eu no @waltdisneyworld com o Teco, o Pateta, @seanzuidgeest e minha madrasta Pam. Ok, não é meu primeiro personagem, mas parece que foi a primeira vez que minha família achou que valia a pena tirar fotos de nós. PORQUE EU NUNCA ESTOU PRONTA PRA CÂMERA ? 😂

Eu desafio @giobenitez , @valentin and @daphneoz

Compartilhe a sua usando #DisneyMomentosMagicos #myfirstdisneycharacter ...#TBT



E o Embaixador da Disneyland Resort Justin Rapp aceitou o desafio do Stephen e compartilhou uma foto do seu primeiro momento mágico com um personagem da Disney, o Mickey Mouse.









disneylandambassador

Eu (Justin) aceitei o Desafio do Meu Primeiro Personagem Disney do meu amigo Stephen, @WDW.Ambassador! Aqui está minha primeira foto com o camundongo que começou tudo. O Mickey e eu tiramos muitas fotos juntos desde então, mas esta sempre terá um lugar especial no meu coração, porque foi a primeira vez que visitei o Lugar Mais Feliz do Mundo. Eu desafio todos os meus 30 mil seguidores a postarem suas primeiras memórias com personagens da Disney! Compartilhe usando #DisneyMomentosMagicos!

Nós desafiamos @dapsmagic @holaitsraquel @dante_mac!



Agora é a sua vez! Estamos animados para ver mais primeiras fotos com personagens da Disney. Compartilhe sua foto ou vídeo no Instagram usando #DisneyMomentosMagicos e desafie três amigos a mostrarem suas primeiras fotos com personagens da Disney.



Continue acompanhando esta história e mais em Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos.