Dicas de STEAM do Walt Disney Imaginneering: Tecnologia, Ciência e Matemática

Imagineers usam STEAM (Ciência, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) todos os dias para criar experiências inovadoras que não só são encantadoras, mas também são desenvolvidas de maneira apropriada em termos de tamanho, materiais e revestimentos. Para finalizar nossa série sobre as Dicas de STEAM dos Imagineers, alguns artistas técnicos da Imagineering compartilharam dicas sobre tecnologia, ciência e matemática.

Liz Diaz, uma engenheira mecânica de atrações, disse, “Olhe todas as coisas ao seu redor e aprenda como elas funcionam. Desmonte as coisas (com permissão, se for necessário) e confira se você consegue montar de volta. As atrações são criadas a partir de muitas tecnologias diferentes incorporadas em um sistema incrivelmente complexo. Aprender como tudo funciona ajuda a aplicar essas tecnologias diferentes de maneiras novas e empolgantes”

Alfredo Ayala, um executivo da Walt Disney Imagineering Research & Development, sugere, “Para ser um grande cientista você precisa desenvolver sua capacidade de observação. Dar vida a robôs requer a habilidade de unir as leis da física do mundo real com a arte da dramaturgia, da dança e da música. Da próxima vez que você conversar com alguém, perceba os movimentos dessa pessoa, onde está seu olhar e as suas expressões faciais. Observe como essa pessoa muda quando você faz uma pergunta. Esse exercício ajuda você a fortalecer sua capacidade de observação. Nós estamos sempre explorando como a matemática está presente na arte e na tecnologia”

David Gaetke, um gerente de projetos, disse: “Lógica e tabelas-verdade são uma ótima maneira de lidar com um cenário complexo com ampla gama de resultados possíveis e muitas pessoas envolvidas no processo decisório (alguém disse trabalho em equipe?) Primeiro, você deve mapear o caminho lógico para cada cenário. Há muitos recursos online excelentes se você não está familiarizado em como fazer isso. Depois, pondere a respeito dos prós e contras de cada um dos resultados e, por fim, apresente suas conclusões à equipe e a oriente para a tomada de decisão. Eu uso esse método para enxergar as consequências que decisões de design vão ter a longo prazo ou para decidir entre duas opções aparentemente similares”



