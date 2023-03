Diversão de Outono no Magic Kingdom 

De 15 de setembro a 31 de outubro você certamente cairá de amores novamente pelo Magic Kingdom Park. Você mergulhará na aura do outono com a Main Street toda decorada com o tema e outras ofertas da estação.

É claro que o Halloween é “O Feriado” do outono, e haverá surpresas encantadoras este ano, incluindo um desfile especial com Mickey, Minnie, Pluto e seus amigos vestindo seus trajes favoritos de Halloween. Você talvez até encontre aqueles esquilos marotos, Tico e Teco, fantasiados em Frontierland, e vai poder procurar por outros personagens Disney fantasiados e passeando no bonde puxado a cavalo pela Rua Principal.

E, por falar em fantasias, prepare as suas! Para acrescentar mais diversão de Halloween ao Parque neste ano, pela primeira vez, os visitantes de todas as idades poderão usar suas fantasias da Disney mais criativas e divertidas durante o horário de funcionamento do Magic Kingdom de 15 de setembro a 31 de outubro. Lembrete importante: máscaras de fantasias não são permitidas para adultos. Somente crianças menores de 14 anos podem usar máscaras de fantasias. Além disso, todos os visitantes devem usar máscaras ou proteções faciais que sejam aprovadas durante a visita. Antes de ir, verifique nossa página Saiba Antes de Ir e Orientações para Fantasias.





Como você pode ver nessas fotos, os membros de nossa equipe estão preparando decorações com abóboras que irão adornar os postes de luz em toda Main Street, colocando você no espírito do outono assim que colocar os pés no Parque.



O outono no Walt Disney World Resort não estaria completo sem os nossos populares deleites da estação, como o famoso Waffle Sandae com sabor de abóbora no Magic Kingdom.







Produtos para venda com o tema Halloween estarão disponíveis em locais específicos ao redor do Parque. Alguns objetos em destaque incluem novas camisetas, mochilas Loungefly e tiaras da Minnie Mouse com as orelhas em forma de pirulitos, além de uma seleção de roupas inspiradas nos vilões da Disney e muito mais.



Garanta o registro de seus momentos especiais com o Disney PhotoPass! Fotógrafos estarão disponíveis em todo o parque para oportunidades de fotos temáticas. Mas, tome cuidado: assombrações felizes podem se materializar em suas fotos!

Nós compartilharemos mais detalhes sobre o outono e sobre as férias de inverno no Walt Disney World Resort em breve.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos