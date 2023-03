Você já imaginou como seria o mundo ao seu redor se de repente você ficasse muito pequeno? Como algo do tamanho de, digamos….um rato?

Essa é a premissa de Ratatouille: The Adventure, a atração dentro do Walt Disney Studios Park no Disneyland Paris. Baseado no filme “Ratatouille” da Disney e Pixar, essa experiência imersiva faz você “encolher” para o tamanho do “pequeno chef” Remy e correr pela cozinha do restaurante Gusteau.

Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, você pode experimentar virtualmente essa atração 4D e descobrir todos os tipos de fatos engraçados – como o tamanho real do peixe gigante, ou os nomes que enfeitam as garrafas enormes na cozinha do Gusteau.



Então aproveite essa gostosa delícia que cozinhamos pra vocês hoje e volte sempre ao #DisneyMomentosMagicos