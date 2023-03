Exibição Virtual: ‘Tangled: The Musical’ da Disney Cruise Line

Reúna a família e prepare-se para ter o melhor dia de todos comemorando com a nossa princesa astuta preferida. Hoje, estamos felizes em exibir o espetáculo ‘Tangled: The Musical’ da Disney Cruise Line.



É Hora do Show!

Você está convidado a entrar virtualmente no belo Walt Disney Theatre para uma apresentação especial da nossa produção no estilo Broadway, ‘Tangled: The Musical’. Este vídeo, gravado previamente, apresenta o elenco original da abertura do show.



Fique ligado para ainda mais #DisneyMomentosMagicos e experimente a magia Disney onde quer que você esteja.