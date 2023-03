Termine o seu dia da melhor maneira possível… com fogos de artifício virtuais espetaculares!

Encha o céu acima da sua casa com um pouco de pó de pirlimpimpim. Usamos a magia dos tempos modernos para levar você ao melhor lugar da casa, em frente ao Castelo da Cinderela no Walt Disney World Resort. Veja o castelo que todos conhecem se transformando numa tela para as histórias de alguns de seus personagens favoritos. E assim como as histórias de nossos personagens, todos serão felizes para sempre!



Continue acompanhando o #DisneyMomentosMagicos. Você nem imagina as mágicas que temos guardadas na manga para você.