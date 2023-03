Leve a Magia da Disney para as suas videochamadas com Fundos Virtuais

Com muita gente em casa, a chamada em vídeo se tornou a principal maneira de se conectar com colegas de trabalho, colegas de classe, amigos e familiares. Agora, você pode acrescentar um toque da magia da Disney às suas conversas em vídeo. Temos uma série de fundos virtuais com fotos dos Parques da Disney do mundo inteiro.

É fácil adicionar um fundo dos Parques da Disney à sua próxima videochamada. Basta clicar com o botão direito do mouse sobre a imagem e salvá-la em seu computador. Em seguida, siga as instruções da plataforma escolhida para adicionar a magia da Disney à sua videoconferência.

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos, um lugar onde você encontra conteúdo, histórias e recursos divertidos e envolventes da Disney – de graça! – desde Marvel, Pixar e Star Wars até o Walt Disney Animation Studios, National Geographic, Disney Parks e outros.