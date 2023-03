Hoje na História da Disney: Em 1955, Estreava Dumbo the Flying Elephant, no Disneyland. 

Há 65 anos, um ícone do Disneyland foi revelado assim que Dumbo the Flying Elephant subiu ao céu da Fantasyland. Apresentando personagens do clássico filme de animação de Walt Disney de 1941, “Dumbo”, esta incrível aventura nos leva ao mundo circense. Detalhes especiais podem ser encontrados dentro da atração, incluindo um antigo órgão de banda localizado sob a tenda do circo, logo atrás dos “Dumbos voadores”. No centro do “picadeiro”, o fiel amigo de Dumbo, Timothy Q. Mouse, comanda a ação com ajuda de sua pena “mágica”.

Ao longo dos anos, os Visitantes clamam para voar com seu elefante favorito. E, de fato, embarcar para um primeiro voo no Dumbo the Flying Elephant, tornou-se um rito de passagem para os Visitantes mais jovens do Disneyland.