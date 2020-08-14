Hoje na História da Disney: Em 1955, Estreava Dumbo the Flying Elephant, no Disneyland. 

Há 65 anos, um ícone do Disneyland foi revelado assim que Dumbo the Flying Elephant subiu ao céu da Fantasyland. Apresentando personagens do clássico filme de animação de Walt Disney de 1941, “Dumbo”, esta incrível aventura nos leva ao mundo circense. Detalhes especiais podem ser encontrados dentro da atração, incluindo um antigo órgão de banda localizado sob a tenda do circo, logo atrás dos “Dumbos voadores”. No centro do “picadeiro”, o fiel amigo de Dumbo, Timothy Q. Mouse, comanda a ação com ajuda de sua pena “mágica”. Ao longo dos anos, os Visitantes clamam para voar com seu elefante favorito. E, de fato, embarcar para um primeiro voo no Dumbo the Flying Elephant, tornou-se um rito de passagem para os Visitantes mais jovens do Disneyland.





Como parte da reforma da Fantasyland em 1983, Dumbo the Flying Elephant, mudou-se do lado oeste da Fantasyland para sua localização atual, onde anteriormente ficava Skull Rock Cove. Outra melhoria aconteceu em 1990 quando mais seis elefantes foram incorporados à atração, para o total atual de 16 paquidermes. Em 2005, na ocasião do 50º aniversário do Disneyland, um elefante da atração foi doado ao Museu Nacional Smithsonian, em Washington, D.C.



A popularidade desses coloridos elefantes voadores provou ser tão duradoura que hoje eles voam em seis Parques Disney em todo o mundo. A cativante capacidade que o Dumbo tem de acreditar em si mesmo e deslizar pelos céus lembram os Visitantes de todos os lugares que, se você acredita em si mesmo, tudo é possível!

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