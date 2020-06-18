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#DisneyMagicMoments: Joe Rohde e Jon Landau comemoram o terceiro aniversário de “Pandora – The World of Avatar” no Disney’s Animal Kingdom 

18 de junho de 2020
18 de junho de 2020

Zach Riddley, Executivo de portfólio de sites da Walt Disney World, Walt Disney Imagineering

Sivako! Estamos celebrando Pandora - The World of Avatar, que há três anos recebeu visitantes pela primeira vez no Disney’s Animal Kingdom no Walt Disney World Resort. Como você pode imaginar, a história por trás desse lugar exuberante e inspirador vem sendo contada por muito tempo.

Para contar essa história, reunimos dois dos principais parceiros criativos responsáveis pelo desenvolvimento dessas terras: Joe Rohde, executivo criativo de portfólio da Walt Disney Imagineering, e Jon Landau, produtor de “Avatar” e suas sequências. Esses dois visionários reuniram uma equipe de milhares de pessoas para transformar um mundo digital cinematográfico maravilhoso em um cenário físico e completo que inspira e emociona.

Eu tenho muito respeito e admiração pela criatividade e pela dedicação a essa ideia que Joe e Jon trouxeram para a indústria do entretenimento ao longo dos anos. Pandora – The World of Avatar é uma maravilha do nosso mundo e realmente inaugurou uma nova era de histórias imersivas no Walt Disney World Resort.

Ao ouvir Joe e Jon, você aprenderá como Pandora - The World of Avatar se mistura com o Disney’s Animal Kingdom. Você ouvirá discussões sobre as semelhanças entre desenvolver um cenário temático e um grande filme. E você entenderá melhor como as histórias do filme, da área e do parque se complementam.

Estou tão animado em compartilhar esse #DisneyMomentoMagico com você, sinto que eu poderia... ah... voar. Aproveite!

Nos bastidores da Magia | Pandora – The World of Avatar