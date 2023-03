DisneyMagicMoments: Joe Rohde e Jon Landau comemoram o terceiro aniversário de “Pandora – The World of Avatar” no Disney’s Animal Kingdom 

Zach Riddley, Executivo de portfólio de sites da Walt Disney World, Walt Disney Imagineering

Sivako! Estamos celebrando Pandora - The World of Avatar, que há três anos recebeu visitantes pela primeira vez no Disney’s Animal Kingdom no Walt Disney World Resort. Como você pode imaginar, a história por trás desse lugar exuberante e inspirador vem sendo contada por muito tempo.

Para contar essa história, reunimos dois dos principais parceiros criativos responsáveis pelo desenvolvimento dessas terras: Joe Rohde, executivo criativo de portfólio da Walt Disney Imagineering, e Jon Landau, produtor de “Avatar” e suas sequências. Esses dois visionários reuniram uma equipe de milhares de pessoas para transformar um mundo digital cinematográfico maravilhoso em um cenário físico e completo que inspira e emociona.

Eu tenho muito respeito e admiração pela criatividade e pela dedicação a essa ideia que Joe e Jon trouxeram para a indústria do entretenimento ao longo dos anos. Pandora – The World of Avatar é uma maravilha do nosso mundo e realmente inaugurou uma nova era de histórias imersivas no Walt Disney World Resort.

Ao ouvir Joe e Jon, você aprenderá como Pandora - The World of Avatar se mistura com o Disney’s Animal Kingdom. Você ouvirá discussões sobre as semelhanças entre desenvolver um cenário temático e um grande filme. E você entenderá melhor como as histórias do filme, da área e do parque se complementam.

Estou tão animado em compartilhar esse #DisneyMomentoMagico com você, sinto que eu poderia... ah... voar. Aproveite!