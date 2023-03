Por trás da câmera: nos bastidores da 'Sala dos Balões' no Magic Kingdom Park

Por Chloe Rice, Fotógrafa criativa, Parques e Resorts da Walt Disney



Esta é uma foto mágica dos bastidores que tirei na “Sala dos Balões” no Magic Kingdom Park, onde os balões são preparados para o dia. Meu plano nesta sala era mostrar como o Walt Disney World Resort traz alegria para os hóspedes todos os dias. E o que traz mais alegria para uma criança do que um balão?

Os balões da Main Street, U.S.A são uma das minhas coisas favoritas dos Parques Disney. As cores, a vivacidade deles se trombando, eu simplesmente AMO isso!

Quando entrei na sala em uma certa manhã, alguns anos atrás, havia balões ocupando todo o espaço, dificultava até mesmo fechar a porta. Quando passei pelas centenas de balões – todos esbarrando em mim e na minha máquina fotográfica – parecia um abraço. Foi um momento realmente mágico que me fez sentir sortuda por trabalhar onde trabalho.

Eu tinha alguns equipamentos de iluminação guardados e um assistente para me ajudar a tirar a foto que estava em minha cabeça, mas enquanto estávamos arrumando as coisas, vi essa cena acontecendo e imediatamente tirei a foto. Eu soube na mesma hora, antes mesmo de olhar para a tela da minha câmera ou voltar para a minha mesa, que eu tinha a foto que estava na minha cabeça – sem necessidade de ajuda ou luzes adicionais! São momentos assim que me fazem lembrar que a magia da Disney está em todo lugar.