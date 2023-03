O que é MayThe4th (4 de maio)?

Quatro de maio é o dia que os fãs de Star Wars escolheram para celebrar e homenagear tudo de Star Wars, seja postando conteúdos relacionados a Star Wars em mídias sociais, maratonando os filmes Star Wars, fantasiando-se e vestindo roupas de Star Wars ou comprando produtos de Star Wars.

Especialmente nos últimos anos, os fãs de Star Wars reivindicaram para si o dia 4 de maio, um dia que também deu à Lucasfilm uma oportunidade de retribuir à comunidade Star Wars que prestigia aquela galáxia muito, muito distante.

Desde 2012, a Lucasfilm tem incentivado as atividades de 4 de maio por meio de seu website e canais sociais oficiais, e também inclui descontos e ofertas especiais em produtos Star Wars. E já que trocadilho de "May the 4th Be With You" não pode ser traduzido para outros idiomas, o "Dia de Star Wars" foi adotado para definir um significado global para esta celebração anual no mundo todo.

