Assobie enquanto você passeia no trem da mina dos Sete Anões no Walt Disney World Resort

Eu vou! Eu vou! Para o trem, agora eu vou!

Um dos meus momentos favoritos de todos de qualquer atração Disney acontece a bordo da Seven Dwarfs Mine Train no Magic Kingdom Park no Walt Disney World Resort, na Flórida, mas entrarei em mais detalhes em breve.

Este rústico trem de minas na New Fantasyland leva você ao mundo do clássico filme da Disney "A Branca de Neve e os Sete Anões". Com seus vagões barulhentos balançando de um lado para o outro, você sente o vento em seu rosto enquanto passa por descidas e curvas até finalmente chegar à bela mina dos Sete Anões.

Enquanto você atravessa a caverna, os vê trabalhando (quer dizer, a maioria deles... estou de olho em você, Soneca!), coletando pedras preciosas coloridas e depois, quando chega ao fim de um declive fora da mina, todas as vozes dos anões se unem para cantar seu famoso "Eu vou!". É um momento tão bonito que literalmente envolve você, as vozes deles ecoam pelas paredes e parecem fazer o trem flutuar na subida da mina. Isso sempre me deixa arrepiado.



Embarque & Aprenda na Seven Dwarfs Mine Train



Neste novo vídeo “Embarque & Aprenda”, assobie enquanto descobre todos os fatos fascinantes sobre o trem da mina dos Sete Anões, uma das atrações mais conhecidas de todo o Walt Disney World Resort. Estou ansioso para passear nela pessoalmente em breve, quando o Magic Kingdom Park começar sua reabertura em fases em 11 de julho.

