Por Trás da Câmera – The Twilight Zone Tower of Terror Entra na 5ª Dimensão no Disney’s Hollywood Studios

Com a tarefa de criar uma nova imagem para ser a marca registrada da The Twilight Zone Tower of Terror no Disney’s Hollywood Studios, eu queria uma foto que transmitisse um sentimento de mau agouro, assim como a própria atração icônica o faz. Eu já tinha uma foto assustadora da qual sempre gostei, mas é noturna. Por isso eu queria uma foto diurna (é sempre bom ter opções, não é?).

É difícil fazer algo parecer assustador em um dia ensolarado. Assim, a tendência natural é esperar por uma tarde nublada, certo? O problema é que, normalmente, em um dia nublado, o tom escuro da torre não contrastaria o suficiente com o céu. Então eu basicamente precisava do impossível: a torre sendo iluminada pelo sol em um céu escuro e assustador.

Quem já esteve na Flórida durante o verão sabe que a região pode estar sujeita a tempestades quase diárias que acontecem sempre à tarde, quando ventos de ambas as costas se encontram no meio do estado. Isso significa que você pode estar no meio de um temporal a 800 metros de alguém que está curtindo uma tarde ensolarada e vice-versa.

A The Twilight Zone Tower of Terror pega uma bela luz do sol à tarde por conta do seu posicionamento perfeito no final da Sunset Boulevard e encontrei o ângulo que queria ao ficar em um terraço próximo. O segredo para conseguir minha foto impossível foi observar o radar do clima todas as tardes e esperar que uma tempestade acontecesse ao norte do Parque, trazendo nuvens carregadas.

A teoria foi mais fácil do que a prática para capturar o cenário exato. Fui até a Disney’s Hollywood Studios mais de seis vezes ao longo de três semanas quando as condições pareciam promissoras, mas só vi nuvens encobrirem a torre, se separarem e desaparecerem ou então derramarem litros de chuva na minha cabeça. Finalmente, o céu teve pena de mim e todas as condições necessárias se alinharam com nuvens escuras e dramáticas surgindo atrás da torre iluminada pelo sol. A imagem final que você vê aqui captura perfeitamente a dimensão de visão que eu estava buscando.

