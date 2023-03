Por Trás das Câmeras - Reflexo das Novas Cores do Cinderella Castle

por David Roark, Gerente de Fotografia, Yellow Shoes Creative Group



Algumas semanas atrás, compartilhei uma foto que havia acabado de tirar do Cinderella Castle com o meu amigo Zach Riddley, da Walt Disney Imagineering. Você já pode ter visto a foto no perfil dele do Instagram, e eu achei que gostaria de saber um pouco mais sobre como eu tirei essa imagem tão legal.



Eu estava no Magic Kingdom Park logo cedo, antes do amanhecer. Meu projeto oficial para aquele dia era tirar fotos do novo esquema de cores do Cinderella Castle durante o nascer do sol. É muito mais fácil fazer esse tipo de foto hoje em dia, já que tenho um aplicativo no celular que diz exatamente onde o sol aparecerá no horizonte. Eu costumava pesquisar antecipadamente e desenhar uma linha em um mapa para descobrir mais ou menos onde me posicionar. Agora, eu só apareço por lá e ligo o celular... Mágica!

Meu aplicativo aquela manhã dizia que o local ideal seria na ponte que leva para a Liberty Square. Enquanto caminhava pela ponte em busca do local certo, olhei para baixo e vi o castelo refletido perfeitamente na água do fosso, com um céu incrível por trás dele logo antes do amanhecer. Chamamos isso de “hora mágica”, quando o céu começa a clarear, mas antes de ser totalmente iluminado pelo sol – ela só dura alguns minutos por dia. Embora meu objetivo no parque não fosse tirar essa foto, a oportunidade era boa demais para deixá-la passar.

A água estava tão parada naquela manhã, que se tirasse a foto daquele jeito, você não conseguiria saber que era, na verdade, um reflexo. Eu precisava encontrar algo que eu pudesse jogar na água para fazê-la se movimentar e consegui encontrar apenas três bolotas debaixo dos carvalhos que margeiam a ponte. No meu terceiro e último lançamento, a bolota caiu na posição exata que eu queria e eu tirei a foto que você vê aqui.

Certo, não exatamente a foto que você vê aqui. Como é um reflexo, eu quis usar um pequeno truque e fazer o castelo parecer estar “do lado certo”, como se você estivesse realmente olhando para ele. Então, eu girei a imagem horizontalmente e depois em 180 graus. É por isso que o pequeno arbusto no canto inferior direito pode estar confundindo você – esse é o gramado nos arredores do fosso. Vire a foto de cabeça para baixo novamente e tudo fará sentido!

