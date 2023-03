Dicas de STEAM do Walt Disney Imaginneering: Pense como um Engenheiro!

A parte mais empolgante de STEAM (Ciências, Tecnologia, Engenharia, Artes e Matemática) é que as cinco disciplinas são necessárias para se criar algo realmente especial. Existem Imagineers que são especialistas em cada uma das áreas, colaborando para criar experiências que serão bem maiores que a soma das partes.

Na semana passada, nós compartilhamos dicas STEAM sobre artes, e a série continua hoje com Imagineers dando dicas sobre como pensar como um engenheiro!

Angela Jay, uma desenvolvedora sênior de software que foi responsável por muitos dos elementos interativos em Star Wars: Galaxy’s Edge, disse, “ Uma interface de usuário é qualquer coisa que permita um usuário (você) interagir com um Sistema, como uma atração em um parque, um robô ou um app. Primeiro se pergunte o que um usuário pode querer saber sobre o sistema e como eles podem ter que controlá-lo. Depois, decida como organizar tudo, o que começa por rascunhar tudo. Onde a informação deve ser mostrada? Onde devem ficar os botões? Que tipo de botões? Talvez um controle seja melhor? Como é um rascunho, você pode reordenar as coisas até que tudo pareça bem para você. Você pode até tirar tudo do papel. Teste a sua criação com um membro da família para ver se ele ou ela entende o que cada coisa é e o que cada coisa faz. Isso é chamado “teste de usuário” e é uma parte do design para experiência do usuário. Se algo não faz sentido, tente de novo!”

Armand Dao, um engenheiro civil, trabalha na construção de infraestruturas como planos de gerenciamento de água pluvial. Armand esteve responsável recentemente pela criação da infraestrutura para Pandora – The World of Avatar. Ele sugeriu que “quando alguém cria sistemas complexos, deve pensar sobre ele como um bolo em camadas. A parte inferior do bolo é a base que deve ser a mais estável, por isso é possível montar outras camadas a partir dela. É preciso começar pela infraestrutura mais profunda e seguir a partir daí. Uma vez que isso está feito, o resto da equipe coloca a “cobertura no bolo” para os visitantes verem.”

O Gerente de projetos sênior Jason Bayer ajuda a planejar o design, a produção e a instalação de atrações como Avatar Flight of Passage e Millennium Falcon: Smugglers Run. Jason aconselhou, “Engenharia é na verdade sobre desenvolver uma forma de pensar que torna você um bom solucionador de problemas. Se você se questiona quando vai usar algo na vida real, tente mudar de perspectiva e perceber o processo como uma forma de desenvolver suas habilidades em resolver problemas. A habilidade em entender um problema ou uma situação, pensar a respeito de possíveis consequências usando o seu conhecimento e vislumbrar uma boa decisão é algo que será valioso pelo resto da vida

Fique ligado para mais dicas STEAM de nossos Imagineers!

Para mais #DisneyMomentosMagicos, acesse Disney.com.br/DisneyMomentosMagicos