Suba a Bordo da Primeira Montanha-Russa Aquática: o AquaDuck!

O que você ganha quando combina a emoção de uma montanha-russa com a diversão de um toboágua? A resposta é AquaDuck, a montanha-russa aquática a bordo dos cruzeiros Disney Dream e Disney Fantasy.



Desenvolvido pela Disney Imagineers, a AquaDuck é uma emocionante montanha-russa aquática que leva os passageiros em um percurso molhado e selvagem subindo, descendo, passando ao redor e pelas laterais do navio através do Forward Funnel— em uma ousada queda com altura de 4 deques.

Confira este vídeo “Embarque & Aprenda” para experimentar um passeio virtual nesta divertida atração e aprender alguns fatos interessantes ao longo do caminho.

