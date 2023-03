Superpizza de frutas dos Incríveis

Porções: 10 (tamanho da porção = um pedaço de pizza de frutas)



Ingredientes

Massa:

• 3 ¼ xícara de farinha de amêndoas

• ¼ colher de sal

• ¼ colher de bicarbonato de sódio

• 1 colher de extrato de baunilha

• 2 colheres de óleo de girassol

• 2 colheres de leite desnatado

• ¼ xícara de mel ou de açúcar mascavo.

Cobertura de abacate e chocolate:



• 1 abacate maduro médio



• ¼ xícara de cacau amargo em pó

• 5 colheres de mel ou açúcar mascavo

• ½ xícara de leite desnatado

Frutas:

• ¼ abacaxi médio, sem miolo e cortado em pedacinhos



• 1 manga madura grande, sem caroço e cortada em fatias.

• 200 g de amoras

• 450 g de morangos, cortados em fatias

• 2 colheres de iogurte grego desnatado

Outros elementos necessários:



• assadeira

• papel manteiga

• tigela média

• rolo de abrir massa

• liquidificador ou batedeira elétrica

• faca pequena

• tábua de corte

Preparação:





• Pré-aquecer o forno a 180 ° C e colocar o papel manteiga em uma assadeira.

• Massa:

o Em uma tigela média, colocar a farinha de amêndoas, o sal, o bicarbonato de sódio, o extrato de baunilha, o óleo de girassol, o leite desnatado e o xarope de bordo. Mexer até a textura da massa ficar firme.

o Colocar a massa na assadeira e abri-la com um rolo de abrir massas de 30 cm. Nesta parte, as crianças podem ajudar.

o Assar de 10 a 12 minutos até que a massa fique levemente dourada. Deixar esfriar (20 minutos).

Cobertura de abacate e chocolate:

- Processar o abacate, o cacau em pó, o xarope de bordo e ¾ xícara de leite desnatado até fazer uma pasta de consistência muito suave.

- Colocar os ingredientes em uma tigela média e misturar com uma batedewira elétrica até formar uma pasta muito suave.

- Cobrir a massa com a mistura.





Frutas para criar o logo de Os Incríveis:

- Colocar os pedaços de frutas sobre a cobertura de chocolate. As crianças podem ajudar nessa parte!

- Formar o "i" do logo con um pedaço de abacaxi.

- Com as fatias de manga, formar as duas partes do círculo do logo.

- Completar o interior do logo com as amoras, cobrindo bem a superfície.

- Usar as fatias de morango para cobrir a área ao redor do logo.

- Cobrir o ponto do "i" com uma colherada de iogurte.

- Cortar em porções e servir. Comer na hora. (Pode guardá-la na geladeira por até 2 dias).

Lembre-se SEMPRE de lavar as frutas e as verduras antes de consumi-las ou o usá-las para cozinhar. Se usar uma faca para cortar ou descascar alimentos, peça SEMPRE ajuda ou a autorizações dos seus pais.





