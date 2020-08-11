Superpizza de frutas dos Incríveis

Porções: 10 (tamanho da porção = um pedaço de pizza de frutas)
Ingredientes
Massa:
• 3 ¼ xícara de farinha de amêndoas
• ¼ colher de sal
• ¼ colher de bicarbonato de sódio
• 1 colher de extrato de baunilha
• 2 colheres de óleo de girassol
• 2 colheres de leite desnatado
• ¼ xícara de mel ou de açúcar mascavo.
Cobertura de abacate e chocolate:
• 1 abacate maduro médio
• ¼ xícara de cacau amargo em pó
• 5 colheres de mel ou açúcar mascavo
• ½ xícara de leite desnatado
Frutas:
• ¼ abacaxi médio, sem miolo e cortado em pedacinhos
• 1 manga madura grande, sem caroço e cortada em fatias.
• 200 g de amoras
• 450 g de morangos, cortados em fatias
• 2 colheres de iogurte grego desnatado
Outros elementos necessários:
• assadeira
• papel manteiga
• tigela média
• rolo de abrir massa
• liquidificador ou batedeira elétrica
• faca pequena
• tábua de corte
Preparação:
• Pré-aquecer o forno a 180 ° C e colocar o papel manteiga em uma assadeira.
• Massa:
o Em uma tigela média, colocar a farinha de amêndoas, o sal, o bicarbonato de sódio, o extrato de baunilha, o óleo de girassol, o leite desnatado e o xarope de bordo. Mexer até a textura da massa ficar firme.
o Colocar a massa na assadeira e abri-la com um rolo de abrir massas de 30 cm. Nesta parte, as crianças podem ajudar.
o Assar de 10 a 12 minutos até que a massa fique levemente dourada. Deixar esfriar (20 minutos).
Cobertura de abacate e chocolate:
- Processar o abacate, o cacau em pó, o xarope de bordo e ¾ xícara de leite desnatado até fazer uma pasta de consistência muito suave.
- Colocar os ingredientes em uma tigela média e misturar com uma batedewira elétrica até formar uma pasta muito suave.
- Cobrir a massa com a mistura.
Frutas para criar o logo de Os Incríveis:
- Colocar os pedaços de frutas sobre a cobertura de chocolate. As crianças podem ajudar nessa parte!
- Formar o "i" do logo con um pedaço de abacaxi.
- Com as fatias de manga, formar as duas partes do círculo do logo.
- Completar o interior do logo com as amoras, cobrindo bem a superfície.
- Usar as fatias de morango para cobrir a área ao redor do logo.
- Cobrir o ponto do "i" com uma colherada de iogurte.
- Cortar em porções e servir. Comer na hora. (Pode guardá-la na geladeira por até 2 dias).
Lembre-se SEMPRE de lavar as frutas e as verduras antes de consumi-las ou o usá-las para cozinhar. Se usar uma faca para cortar ou descascar alimentos, peça SEMPRE ajuda ou a autorizações dos seus pais.
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