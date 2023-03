Quiz: Teste seus conhecimentos da Disneyland – Edição de aniversário de 65 anos

Para comemorarmos 65 anos de magia no Disneyland, vamos retroceder o relógio para 1955 e testar seus conhecimentos com uma rodada de curiosidades nostálgicas.

Pegue um papel e uma caneta para anotar os seus palpites, porque as respostas estarão no fim da publicação. Mas não vale olhar antes, hein?!

Aqui vamos nós!



1 - Que tipo de árvores frutíferas cresceram nas terras em que o Disneyland Resort foi construído?

A) Laranjeiras

B) Ameixeiras

C) Figueiras

D) Abacateiros

2 - Quando Walt Disney comprou a terra onde o Disneyland Resort seria construído, qual era o tamanho?



4 - Que atração do Tomorrowland foi uma das atrações do dia da abertura em 1955?

A) Space Mountain

B) Autopia

C) Astro Orbitor

5 - Qual era o nome do restaurante temático de Peter Pan inaugurado no Disneyland em 1955?



A) The Chicken of the Sea Pirate Ship and Restaurant



B) The Neverland Restaurant



C) The Jolly Roger Eatery