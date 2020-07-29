Quiz: Teste seus conhecimentos da Disneyland – Edição de aniversário de 65 anos

Para comemorarmos 65 anos de magia no Disneyland, vamos retroceder o relógio para 1955 e testar seus conhecimentos com uma rodada de curiosidades nostálgicas.
Pegue um papel e uma caneta para anotar os seus palpites, porque as respostas estarão no fim da publicação. Mas não vale olhar antes, hein?!
Aqui vamos nós!
1 - Que tipo de árvores frutíferas cresceram nas terras em que o Disneyland Resort foi construído?
A) Laranjeiras
B) Ameixeiras
C) Figueiras
D) Abacateiros
A) 130 acres
B) 140 acres
C) 150 acres
D) 160 acres
A) Segunda-feira
B) Quarta-feira
C) Sexta-feira
D) Domingo
5 - Qual era o nome do restaurante temático de Peter Pan inaugurado no Disneyland em 1955?
4 - Que atração do Tomorrowland foi uma das atrações do dia da abertura em 1955?
A) Space Mountain
B) Autopia
C) Astro Orbitor
A) The Chicken of the Sea Pirate Ship and Restaurant
B) The Neverland Restaurant
C) The Jolly Roger Eatery
6 - Quando os ingressos foram implementados em outubro de 1955, os Visitantes podiam escolher entre os ingressos A, B, C, D e E que categorizavam as atrações por nível de emoção e diversão.
A) Verdadeiro
B) Falso
A) Canal Boats of the World
B) Disney’s Story Canal
C) The Adventure Canal
8 - O Disneyland Hotel foi inaugurado no mesmo ano do Disneyland em 1955.
A) Verdadeiro
B) Falso
E agora? Quais são as respostas certas?
Você vai descobrir em...
3...
2...
1...
Já!
Respostas: 1-A, 2-D, 3-D, 4-B, 5-A, 6-B, 7-A,8-A
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