Torta Tropical da Moana

Porções: 6 (tamanho da porção: 1 mini torta + 1 xícara de leite desnatado)

Ingredientes:

• 4 tâmaras medjool, sem caroço



• ¾ xícara de amêndoas inteiras (¼ xícara usadas para a massa e ½ xícara usadas como enfeite para a corrente do colar)

• 1/3 xícara de aveia de rápido cozimento

• ¼ colher de chá de sal marinho

• ¾ xícara de iogurte grego de baunilha desnatado

• ½ banana em fatias finas

• ½ xícara de mirtilo

• 2 colheres de sopa de amêndoas em lascas (usadas como enfeite para a corrente do colar)

• 6 xícaras de leite desnatado (para beber com as tortas)

Itens adicionais necessários:



• Processador de alimentos

• 6 formas individuais para mini tortinhas (com aproximadamente 5 cm x 8 cm oval ou 6 cm redonda)

• Spray culinário ou filme plástico

• Palitos de dente

Preparo:

• Coloque as tâmaras, ¼ xícara de amêndoas inteiras, aveia e sal em um processador de alimentos e deixe-o picar tudo até que os ingredientes formem uma massa de mistura homogênea. Os ingredientes devem ficar bem misturados.

• Borrife as formas de tortinhas (semelhantes a uma mini forma de torta), usando o spray culinário antiaderente ou forre com filme plástico para evitar que grudem. Coloque uma colher de sopa cheia da mistura em cada forminha, pressionando com firmeza para se certificar de que todos os lados estão preenchidos e que a base está uniforme. Deixe as massas no refrigerador por no mínimo duas horas ou idealmente durante a noite para definir o formato.

• Uma vez definidas, remova gentilmente as tortinhas das formas com um palito de dentes para se certificar de que não grudem. Disponha as tortinhas em pratos individuais ou em uma travessa grande. Coloque uma colher de iogurte em cada massinha e disponha as bananas fatiadas e os mirtilos diagonalmente ao longo do topo de cada parte para formar a aparência do pingente do colar da Moana. As crianças podem ajudar nessa parte.





• Para finalizar a aparência do colar da Moana, forme uma “corrente” usando as amêndoas inteiras e em lascas que sobraram para cada tortinha. Sirva imediatamente com um copo de leite ou resfrie por até dois dias.

