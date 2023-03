Veja os ‘Bastidores da Magia' da Toy Story Land no Disney’s Hollywood Studios

A Toy Story Land traz vida às histórias e aos personagens dos filmes “Toy Story” dos Estúdios de Animação Pixar, de uma maneira totalmente nova no Disney’s Hollywood Studios. Andy transformou seu quintal em um parque temático para Woody, Buzz Lightyear e todos os seus outros brinquedos favoritos e nós estamos convidados a brincar com eles!

Ao explorar esse lugar vibrante, você se sente do tamanho de um brinquedo, com pilhas de blocos formando torres, luzes festivas penduradas no alto e até mesmo os bancos são feitos de palitos de picolé! As três atrações – Slinky Dog Dash, Toy Story Mania! e Alien Swirling Saucers – oferecem diversão para toda a família, enquanto você mergulha nas histórias de seus brinquedos favoritos.

Hoje, vamos levar você ao “Bastidores da Magia” da Toy Story Land para você saber mais sobre esse lugar especial e como ele ajudou a transformar o Disney’s Hollywood Studios. Assista ao vídeo abaixo para ouvir Pam Rawlins, produtora executiva da Walt Disney Imagineering e Roger Gould, diretor criativo da equipe de parques temáticos da Pixar falando sobre tudo, desde a visão criativa do local até como eles acrescentaram mais “molas” na Slinky Dog Dash. Você também poderá ver fotos maravilhosas da Toy Story Land em construção.



Como você pode ver, a Toy Story Land é cheia dos seus próprios #DisneyMomentosMagicos, e estamos felizes em compartilhar um com você hoje.