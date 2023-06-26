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Sobre Disney+
Disney+ é o novo serviço de streaming por assinatura da Disney que traz títulos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, tudo em um só lugar.
Escolha seus petiscos e reserve um tempo no sofá. Aqui está tudo que você precisa saber sobre Disney+. Com a sua assinatura, você pode assistir aos filmes dos melhores contadores de histórias das maiores marcas de entretenimento do mundo, começando agora.
Você pode baixar o aplicativo ou assistir pelo navegador de internet. Crie a sua conta e aproveite o conteúdo em diferentes dispositivos, incluindo consoles de vídeo games, reprodutores de mídia streaming e TVs Smart para uma exibição épica em tela grande.
Desfrute a reprodução sem anúncios com até quatro transmissões simultâneas em UHD 4K e HD 1080p/Dolby Vision em conteúdos selecionados e em dispositivos compatíveis. Você pode mergulhar fundo na saga Star Wars na sala de estar e cantar “Livre Estou” com a Elsa de Frozen na cozinha ao mesmo tempo. Isso sem contar os downloads ilimitados, as recomendações pessoais e a capacidade de criar até sete perfis diferentes. No Disney+, os pais têm a opção de configurar Perfis Infantis com conteúdo adequado para crianças menores de 7 anos.
Originais Disney+
Disney+ chega com uma coleção de séries e filmes originais que estamos mais que ansiosos para maratonar. Pegue a pipoca e conheça alguns desses Originais do Disney+:
- High School Musical: O Musical: A Série, que nos leva ao East High mais uma vez.
- A Dama e o Vagabundo: uma versão live-action e atemporal do clássico da animação de 1955.
- The Mandalorian: Depois das histórias de Jango e Boba Fett, outro guerreiro surge no universo de Star Wars.
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WandaVision: série que combina o estilo das comédias clássicas com o Universo Cinematográfico da Marvel.
As melhores histórias do mundo. Em um só lugar.
De contos tão antigos como A Bela e a Fera até as aventuras heroicas do universo Marvel, passando por deslumbrantes documentários de todo o mundo e uma tonelada de episódios famosos do Disney Channel: você terá acesso inédito a um enorme catálogo de filmes e séries incríveis de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e muito mais.
Com uma seleção tão versátil de filmes, séries, documentários, curtas e Originais Disney+ disponíveis, a única coisa que resta a fazer é criar a sua conta e esperar o lançamento do serviço de streaming por assinatura.