Mês do Orgulho no Disney+: 4 personagens que fazem parte da comunidade LGBTQ+

Orgulhe-se você também destes personagens que levam mais diversidade e representação para as telas!



O mês em que se celebra o Orgulho LGBTQ+ é a oportunidade ideal para destacar alguns dos personagens que são pura representatividade nas telas. Entre filmes e séries, diversas produções disponíveis no Disney+ trazem temas relacionados à comunidade LGBTQ+.

A seguir, confira alguns destes personagens que fizeram história em diferentes produções:









Phastos em Eternos



Vivido por Brian Tyree Henry no longa de 2019 dirigido por Chloé Zhao, Phastos se destacou em Eternos, da Marvel Studios. Na trama, ele tem uma bela família juntamente com seu marido, Ben (Haaz Sleiman) e seu filho Jack (Esai Daniel Cross).

Os dois têm uma história que é mostrada além do óbvio, revelando que Phastos e Ben são um casal feliz e que se ama – tanto quanto amam seu filho.









Ethan em Mundo Estranho



O longa que acompanha as aventuras de três gerações da família Clade é mais do que uma animação para toda a família com uma importante mensagem sobre o meio ambiente: é também um show de representatividade.

Na animação de 2022, o público conhece Ethan, um adolescente negro e assumidamente gay. Em nenhum momento da trama, isso é questionado ou faz parte do conflito da história, sendo mais uma característica do personagem, assim como o fato de ele ser um sonhador.









Greg em Segredos Mágicos



O curta faz parte do projeto Spark Shots, da Pixar, formado por curtas animados, frutos de projetos mais pessoais dos funcionários da empresa de animação.

A trama acompanha Greg, um homem que vive uma vida tranquila com seu companheiro e seu cão. E utiliza um pouco de magia para retratar o processo de se assumir para a família.









Cyrus em Andi Mack



A série Andi Mack não é tão conhecida no Brasil, no entanto, ganhou fama ao retratar assuntos mais complexos ligados à adolescência com naturalidade.

Cyrus (vivido por Joshua Rush) não apenas revela para sua melhor amiga que é apaixonado por um menino como, em outro episódio, também fala, com todas as letras, “Eu sou gay!”.