Relembre os filmes do Indiana Jones antes da estreia de Indiana Jones e a Relíquia do Destino

Toda a franquia estrelada por Harrison Ford está disponível no Disney+. Atenção: o conteúdo a seguir contém spoilers!





Indiana Jones está de volta com sua jaqueta de couro, chapéu na cabeça, chicote na mão e uma trilha sonora inconfundível. No dia 29 de junho, Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia nos principais cinemas de todo o Brasil.







'Indiana Jones e a Relíquia do Destino' | Trailer Oficial 2 Legendado



Vivido novamente por Harrison Ford, o personagem protagoniza uma franquia de sucesso, com fãs em todo o mundo. E enquanto o novo filme não estreia nos cinemas, aproveite para rever todas as produções deste herói aventureiro no Disney+!

Relembre, a seguir, um pouquinho de cada um dos filmes anteriores da franquia Indiana Jones:





Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida



Em 1981, o filme Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida apresentava ao mundo o professor, arqueólogo e aventureiro Indiana Jones, vivido por um jovem e galã Harrison Ford.

A trama se passa em 1936 e começa com Indy sendo contratado pela pela Inteligência do Exército para localizar a Arca da Aliança – um antigo e importante artefato, antes que ela caia em mãos erradas.

De acordo com o mito, aquele que encontrasse tal relíquia ganharia poderes tão grandes que seria capaz de dominar o mundo. Em uma corrida contra o tempo, Indy e seus amigos embarcam em uma emocionante aventura para buscar a arca perdida.





Indiana Jones e o Templo da Perdição



Pré-sequência de Caçadores da Arca Perdida, o filme Indiana Jones e o Templo da Perdição foi lançado em 1984. Aqui, Indy se vê em apuros após um acordo envolvendo um artefato antigo ir por água abaixo. É assim que o aventureiro já começa o filme sendo perseguido.

Ele se une a Willie Scott (Kate Capshaw) e ao jovem Short Round (Ke Huy Quan) em uma dramática fuga aérea, que termina com o trio caindo em uma aldeia remota. Lá, descobre que os moradores estão desesperados após o roubo de uma pedra considerada sagrada.

A ausência do objeto, segundo dizem, seria o responsável por trazer fome e desgraça aos aldeões. Incapaz de negar uma aventura, Indy parte para recuperá-la e se depara com uma força muito pior do que imaginava.





Indiana Jones e a Última Cruzada



O terceiro filme da franquia, lançado em 1989, conta com a participação de ninguém menos do que Sean Connery. Na trama, ele vive Henry Jones, um pesquisador medievalista e pai de Indy.

Henry é sequestrado por uma organização que busca o Santo Graal. De acordo com o mito, o objeto tem o poder de conceder a vida eterna a quem usá-lo para beber algum líquido.

Seguindo uma trilha que vai dos Estados Unidos a Veneza, passando pelos desertos do Oriente Médio, cabe a Indy resgatar seu pai, encontrar o Graal e salvar o dia.





Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal



Em 2008, Harrison Ford voltou a vestir a jaqueta e o chapéu em Indiana Jones e o Reino da Caveira de Cristal, que traz Cate Blanchett como a vilã Irina Spalko.

Agora, o famoso arqueólogo e aventureiro Indiana Jones se envolve em uma trama soviética para descobrir o segredo por trás do misterioso artefato conhecido como a Caveira de Cristal.

Ele só não contava com rever Marion (Karen Allen), um antigo amor do passado e muito menos com a notícia surpreendente que vem junto com ela.





Quando Indiana Jones e a Relíquia do Destino estreia nos cinemas



Garanta logo o seu ingresso para mais essa aventura! Você tem um encontro marcado com o eterno Indy em Indiana Jones e a Relíquia do Destino, dia 29 de junho, somente nos cinemas!