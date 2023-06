Veja 5 curiosidades sobre Indiana Jones, o célebre personagem interpretado por Harrison Ford

Indiana Jones e a Relíquia do Destino chega em junho aos cinemas! É hora de relembrar porque esse personagem marcou gerações e o que faz ele ser tão especial!



Indiana Jones é um dos personagens mais icônicos da História do cinema por vários motivos. Como estamos nos aproximando da aguardada estreia da quinta e última aventura de sua saga, Indiana Jones e a Relíquia do Destino, que chega aos cinemas em 29 de junho.



Vale a pena lembrar como ele se tornou um personagem tão influente e amado por várias gerações. Sua fama é tão grande que Indiana Jones foi eleito pela The American Film Institute como o segundo melhor herói de filmes de todos os tempos.









1. Harrison Ford emprestou seu corpo (literalmente) para a ação em Indiana Jones



No auge da sua juventude, e enquanto já estrelava a saga Star Wars, o ator Harrison Ford fez algumas de suas próprias cenas de ação na trilogia original da franquia Indiana Jones.

Isso deu um toque único à franquia para que se tornasse uma experiência inesquecível. Segundo o site de entretenimento The Collider, na cena em que Indy é empurrado de um caminhão em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida, Ford fez sem a ajuda de dublês.





2. Uma cena famosa de Indiana Jones surgiu de uma intoxicação alimentar



A saga de Indiana Jones gerou momentos inesquecíveis para os fãs. Essas sequências que se tornaram clássicas na franquia são fruto de um ótimo roteiro, direção precisa de Steven Spielberg e ótimas atuações, além de curiosas coincidências.

Indiana Jones deveria seu chicote para arrancar a espada de um guerreiro habilidoso em um duelo em Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida. Mas, como justamente durante as gravações na Tunísia, Harrison Ford e boa parte da equipe estavam com uma terrível intoxicação alimentar, ele queria fazer a cena o mais rápido possível.

Foi então que Ford sugeriu “atirar na maldita coisa”, e resolver logo a questão. Spielberg adorou a ideia e assim surgiu a cena que se tornou clássica em Hollywood.







3. Uma aventura com um importante "valor cultural e histórico"



Embora os filmes de Indiana Jones tenham alguns elementos sobrenaturais e outras lendas, a sua base de suas tramas em história e antropologia é inegável. O Registo Nacional de Filmes da Biblioteca do Congresso dos Estados Unidos destacou o primeiro filme lançado pela franquia (Indiana Jones e os Caçadores da Arca Perdida) pelo seu valor cultural e histórico.

Além disso, o excelente figurinista desse longa conseguiu uniformes nazistas reais para usar nas gravações, algo que nenhum outro filme fez.





4. Personagens inesquecíveis como Short Round



Além de Dr. Henry Jones, vivido pelo icônico ator britânico Sean Connery em Indiana Jones e a Última Cruzada, são muitos os personagens memoráveis que desfilaram pelas aventuras do antropólogo e deixaram uma marca importante.

Sem ir muito longe, o ator Ke Huy Quan fez um dos primeiros filmes de sua carreira ao lado de Harrison Ford, em Indiana Jones e o Templo da Perdição, quando interpretou o jovem personagem Short Round que é lembrado até hoje pelos fãs.

Quase 40 anos depois da estreia, os dois atores se reencontraram e protagonizaram alguns dos momentos mais emocionantes da última temporada de premiações – quando Ke Huy Quan recebeu o Oscar® 2023 de Melhor Ator Coadjuvante.









5. Indy retorna para mais aventuras e é fiel às suas convicções



Depois de fazer uma trilogia de sucesso nos anos 1980, Harrison Ford voltou ao papel de Indiana Jones quase 20 anos após o terceiro filme, em Indiana Jones e o Reino da Caverna de Cristal.



A nova aventura girava em torno de uma misteriosa caveira de cristal e com novos conceitos e alguns personagens novos na saga, mas Indy manteve-se fiel aos seus princípios.

Harrison Ford decidiu voltar a usar o chicote com as próprias mãos quando os produtores sugeriram torná-lo totalmente animado. Enquanto os fãs aguardam o quinto filme, que promete muita emoção, fica claro que não há ninguém melhor do que Harrison Ford para viver Indiana Jones.



Aproveite para ver os quatro filmes da franquia Indiana Jones que já estão disponíveis no Disney+! Relembre as histórias divertidas e cheias de aventura e já se prepare para Indiana Jones e a Relíquia do Destino que estreia em 29 de junho nos cinemas.