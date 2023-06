Celebre o Mês do Orgulho LGBTQ+ com 5 produções incríveis no Disney+ e Star+

Comemore o amor e a diversidade com estas produções que encantam e inspiram pessoas de todas as idades.



É tempo de celebrar o amor em todas as suas formas e expressões. E como em junho celebramos o Mês do Orgulho LGBTQ+, nada como destacar produções que abraçam e representam a comunidade!

É tempo de celebrar o amor em todas as suas formas e expressões. E como em junho celebramos o Mês do Orgulho LGBTQ+, nada como destacar produções que abraçam e representam a comunidade!

Os assinantes do Combo+ têm acesso ao amplo catálogo tanto do Disney+ quanto do Star+.









Celebre o Orgulho LGBTQ+ no Disney+



– High School Musical: A Série: O Musical: a produção mostra um grupo de estudantes da East High School – mesma escola que serviu de cenário para a trilogia High School Musical.

Os alunos da instituição de ensino também são fãs da franquia, e decidem realizar sua própria produção musical.

Prepare-se para uma série repleta de música, claro, mas também dramas adolescentes, romances e autodescoberta nesta série que traz Olivia Rodrigo como uma de suas protagonistas.

– A Casa da Coruja: nesta divertida série animada, Luz é uma adolescente humana que, por acaso, tropeça em um portal para um mundo mágico. Neste local repleto de mistérios e encantos, ela faz amizade com Eda, uma bruxa rebelde; e King, um guerreiro minúsculo.

Mesmo sem ter habilidades mágicas, Luz vai atrás de seu sonho: tornar-se uma bruxa. Para isso, a jovem topa ser aprendiz de Eda. Com personagens complexos e uma trama inteligente, A Casa da Coruja costuma ser elogiada por sua representação LGBTQ+.

– Segredos Mágicos: a animação faz parte do projeto Pixar SparkShorts, uma coleção de curtas produzidos individualmente que abordam a produção cinematográfica em menor escala.

A vida de Greg é completa: ele tem sua família, amor e um cachorrinho indisciplinado. Apesar de tudo isso, Greg guarda um segredo. Com a ajuda de seu cãozinho e um pouco de magia, ele aprenderá que nunca teve nada a esconder.









Celebre o Orgulho LGBTQ+ no Star+



– Love, Victor: Essa divertida e emocionante série é situada no mesmo mundo do filme de 2018, Love, Simon; e fala sobre amadurecimento. Com três temporadas, ela acompanha o jovem Victor (Michael Cimino), que se muda do interior do Texas para a cidade de Atlanta, ambos nos Estados Unidos.

Além de precisar se adaptar à sua nova vida, ele também passa a navegar por novos sentimentos enquanto busca entender a própria sexualidade.

– Crush: Amor Colorido: o filme de 2022 é uma divertida comédia romântica adolescente que acompanha a história de Paige (Rowan Blanchard), que entra para o time de atletismo da escola para ficar perto de sua grande paixão.

No entanto, à medida que ela se aproxima da menina de quem gosta, Paige começa a descobrir que talvez seu match perfeito seja outra pessoa.

– Crush: Amor Colorido: o filme de 2022 é uma divertida comédia romântica adolescente que acompanha a história de Paige (Rowan Blanchard), que entra para o time de atletismo da escola para ficar perto de sua grande paixão.

No entanto, à medida que ela se aproxima da menina de quem gosta, Paige começa a descobrir que talvez seu match perfeito seja outra pessoa.