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Celebre o Mês do Orgulho LGBTQ+ com 5 produções incríveis no Disney+ e Star+

23 de junho de 2023
23 de junho de 2023

Comemore o amor e a diversidade com estas produções que encantam e inspiram pessoas de todas as idades.


É tempo de celebrar o amor em todas as suas formas e expressões. E como em junho celebramos o Mês do Orgulho LGBTQ+, nada como destacar produções que abraçam e representam a comunidade! 

Os assinantes do Combo+ têm acesso ao amplo catálogo tanto do Disney+ quanto do Star+ a um preço super atrativo. Ou seja, podem dar o play em diversas opções de filmes e séries imperdíveis para ver neste Mês do Orgulho LGBTQ+:

A Casa da Coruja


Celebre o Orgulho LGBTQ+ no Disney+


– High School Musical: A Série: O Musical: a produção mostra um grupo de estudantes da East High School – mesma escola que serviu de cenário para a trilogia High School Musical.

Os alunos da instituição de ensino também são fãs da franquia, e decidem realizar sua própria produção musical. 

Prepare-se para uma série repleta de música, claro, mas também dramas adolescentes, romances e autodescoberta nesta série que traz Olivia Rodrigo como uma de suas protagonistas.

– A Casa da Coruja: nesta divertida série animada, Luz é uma adolescente humana que, por acaso, tropeça em um portal para um mundo mágico. Neste local repleto de mistérios e encantos, ela faz amizade com Eda, uma bruxa rebelde; e King, um guerreiro minúsculo

Mesmo sem ter habilidades mágicas, Luz vai atrás de seu sonho: tornar-se uma bruxa. Para isso, a jovem topa ser aprendiz de Eda. Com personagens complexos e uma trama inteligente, A Casa da Coruja costuma ser elogiada por sua representação LGBTQ+.

– Segredos Mágicos: a animação faz parte do projeto Pixar SparkShorts, uma coleção de curtas produzidos individualmente que abordam a produção cinematográfica em menor escala. 

A vida de Greg é completa: ele tem sua família, amor e um cachorrinho indisciplinado. Apesar de tudo isso, Greg guarda um segredo. Com a ajuda de seu cãozinho e um pouco de magia, ele aprenderá que nunca teve nada a esconder.

Crush Amor Colorido


Celebre o Orgulho LGBTQ+ no Star+


– Love, Victor: Essa divertida e emocionante série é situada no mesmo mundo do filme de 2018, Love, Simon; e fala sobre amadurecimento. Com três temporadas, ela acompanha o jovem Victor (Michael Cimino), que se muda do interior do Texas para a cidade de Atlanta, ambos nos Estados Unidos.

Além de precisar se adaptar à sua nova vida, ele também passa a navegar por novos sentimentos enquanto busca entender a própria sexualidade

– Crush: Amor Colorido: o filme de 2022 é uma divertida comédia romântica adolescente que acompanha a história de Paige (Rowan Blanchard), que entra para o time de atletismo da escola para ficar perto de sua grande paixão.

No entanto, à medida que ela se aproxima da menina de quem gosta, Paige começa a descobrir que talvez seu match perfeito seja outra pessoa.

O Combo+ disponibiliza aos assinantes um amplo catálogo de conteúdos exclusivos de ambos serviços de streaming para aproveitar sozinho, com a família ou os amigos. A oferta comercial permite assinar Star+ e Disney+, streamings independentes entre si, a um preço único e atrativo.

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