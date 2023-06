Quem é G’iah, personagem de Emilia Clarke em Invasão Secreta

A personagem já mostra a que veio no episódio de estreia da série da Marvel. Atenção: o conteúdo abaixo contém spoilers!



Em uma trama de espionagem, como a de Invasão Secreta, não se pode confiar em ninguém, nem em uma carinha inocente como a de G’iah, vivida pela atriz inglesa Emilia Clarke.

Depois da eletrizante estreia da nova série da Marvel Studios, os fãs do Universo Cinematográfico Marvel (UCM) ficaram com uma grande pergunta na cabeça: “Quem você é de verdade?”.

Entre amigos, inimigos e infiltrados; humanos ou Skrulls, muitos não são o que parecem ser neste intrigante jogo de gato e rato. Em meio a esse cenário, conheça um pouco mais sobre a personagem G’iah:

A história de G’iah em Invasão Secreta



Essa é a estreia de Emilia Clarke no UCM. No entanto, sua personagem, G’iah, já apareceu brevemente em Capitã Marvel (2019). Quando Talos (Ben Mendelsohn) se reúne com sua esposa e filha em uma base espacial na órbita da Terra, G’iah é aquela garotinha.

Ou seja, a personagem de Emilia Clarke é a filha do Skrull Talos. Em entrevista à revista norte-americana Vanity Fair, a atriz comentou essa relação entre os dois: “Ela é uma criança refugiada que teve Talos como pai, entende? Talvez o fato de não sabermos que ele tinha uma filha até agora diga tudo o que é preciso saber sobre o relacionamento deles”.

Em Invasão Secreta, G’iah é um dos rebeldes Skrull que trabalham para a invasão da Terra. Ou seja, ela também pode mudar sua aparência como bem entender.

No entanto, como ela utilizará essa e as demais habilidades Skrull para ajudar Gravik (Kingsley Ben-Adir), líder dos alienígenas rebeldes, a finalmente tomar a Terra para si como lar, somente assistindo à série para descobrir.

Acompanhe o próximo episódio de Invasão Secreta na próxima quarta-feira, 28 de junho, somente no Disney+.

Para todas as novidades do Universo Cinematográfico Marvel (UCM), visite sempre o Marvel Insider!