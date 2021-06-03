Jungle Cruise: veja o novo trailer e o pôster do filme

O filme protagonizado por Dwayne Johnson e Emily Blunt estreará simultaneamente nos cinemas e no Disney+ pelo Premier Access em 30 de julho



A Disney Studios lançou um novo trailer acompanhado por um pôster incrível como uma prévia de Jungle Cruise, o filme baseado na icônica atração dos parques temáticos da Disney. O filme protagonizado por Dwayne Johnson e Emily Blunt terá sua estreia simultaneamente nos cinemas e no Disney+ pelo Premier Access em 30 de julho.



O pôster, por sua vez, nos mostra os dois personagens e revela um pouco mais sobre os perigos que eles enfrentarão nesta aventura inesquecível.



Jungle Cruise nos transporta em uma viagem emocionante pela Amazônia com o espirituoso Capitão Frank Wolff (Johnson) e a corajosa pesquisadora Dra. Lily Houghton (Blunt). Lily viaja de Londres, Inglaterra, para a floresta amazônica e contrata os serviços questionáveis de Frank para guiá-la rio abaixo em La Guilla - seu barco desgastado, mas charmoso. Lily está determinada a encontrar uma árvore milenar com propriedades curativas únicas que tem o poder de mudar o futuro da medicina. Nesta jornada épica, a dupla improvável enfrenta forças sobrenaturais e inúmeros perigos à espreita na beleza enganosa da selva exuberante. Mas conforme os segredos da árvore perdida são revelados, os perigos aumentam ainda mais para Lily e Frank, e seu destino - e o da humanidade - ficam por um fio.

Jungle Cruise, da Disney, estreará na sexta-feira, 30 de julho, nos cinemas e no Disney+ pelo Premier Access.