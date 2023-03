15 anos de Hannah Montana: 8 coisas que você não sabia sobre a série

O aniversário da série chegou e é hora de assisti-la novamente sabendo de alguns segredos

Hoje, Hannah Montana completa 15 anos, tendo estreado pela primeira vez em 24 de março de 2006. A história de como Miley Stewart, uma estudante de 14 anos do ensino médio, equilibra uma rotina normal de estudos e amigos com uma vida secreta de shows, desfiles e festas de celebridades já é um clássico para todos que cresceram (ou não) assistindo ao Disney Channel.

Para comemorar, selecionamos algumas curiosidades sobre o programa para você saber um pouquinho mais do que rolava na série enquanto assiste aos seus episódios favoritos no Disney+.

Jackson e Miley

A seleção do elenco chegou a durar seis anos

Segundo Jason Earles, ator que interpreta o irmão de Miley, Jackson, o processo de seleção para o elenco da série demorou quase seis anos. “Eles tinham a ideia do programa formada há muito tempo, mas não tinham encontrado os atores certos para interpretar esses personagens, principalmente o papel principal, de Miley”, disse ele em uma entrevista de 2015.

Earles afirmou que o papel dele dependia da decisão sobre quem interpretaria a estrela do programa, já que ele deveria se encaixar como irmão dela. “A diretora de elenco me disse que mais de mil pessoas fizeram testes para o meu papel. Eu tive sorte de fazer o meu quando eles já tinham decidido sobre Miley Cyrus”, concluiu ele.





Lily e Miley

Miley Cyrus tentou o papel de Lily antes de ser selecionada para fazer Hannah

Durante uma entrevista em 2009, Cyrus disse que começou a fazer testes para o programa aos 11 anos de idade e que, ao contrário do que muitos acreditam, ela estava tentando emplacar o papel de Lily Truscott, melhor amiga da personagem principal.

No entanto, os diretores de elenco gostaram de Miley e pediram que ela interpretasse Hannah. Apesar de terem aprovado sua interpretação, a produção retornou dizendo que Miley ainda era nova demais para o papel e a atriz acreditou não ter conseguido um lugar no programa. No entanto, dois anos mais tarde, os executivos do Disney Channel pediram que ela fizesse um novo teste e fecharam com ela.

Billy Ray e Miley Cyrus

Miley era originalmente chamada de Kylie



Em uma entrevista de 2017, o pai de Miley Cyrus, Billy Ray Cyrus, que interpreta o pai de Hannah na série, afirmou que o nome original da protagonista deveria ser Kylie, mas ele foi a razão para a mudança para “Miley”.

“Hannah Montana foi escrita originalmente para ser sobre uma garota chamada Kylie e até o dia em que começamos a filmar o primeiro episódio, ainda era Kylie. Mas eu continuei dizendo 'Miley', e na terceira vez alguém parou e disse, 'Espere um minuto, pessoal, mudança de roteiro. Kylie agora é Miley’”, disse ele.

Elenco de Hannah Montana

Em inglês, os nomes dos episódios eram todos inspirados em diferentes músicas

Os escritores gostavam de criar trocadilhos com músicas já existentes para dar nome aos episódios da série. Por exemplo, o episódio da terceira temporada intitulado "Don't Go Breakin 'My Tooth" (“Não vá quebrar o meu dente”, em tradução livre) foi inspirado pela canção de Elton John e Kiki Dee "Don't Go Breaking My Heart".

Um episódio da quarta temporada intitulado "It's the End of the Jake as We Know It” (“É o fim de Jake como nós o conhecemos”) é uma brincadeira com a canção da banda R.E.M. "It's the End of the World as We Know It (And I Feel Fine)".

Miley e Jake

Pingue-pongue era a razão do elenco se dar tão bem

Cody Linley, que interpretou um dos principais interesses amorosos de Miley, o famoso ator Jake Ryan, disse que o elenco "criou laços brincando de pingue-pongue" quando não estava filmando.

“Havia uma mesa de pingue-pongue no set, então Emily (Osment) e eu acabamos nos dando superbem por causa de jogos de pingue-pongue”, disse Linley à Teen Vogue. "Sempre que Miley ou qualquer outra pessoa estava fazendo cenas, nós fazíamos batalhas no pingue-pongue."

Hannah Montana

Um show foi gravado antes de qualquer pessoa saber quem era Hannah Montana

Segundo Miley relata em sua biografia “Miles to Go”, as cenas em que Hannah aparece cantando para uma multidão de fãs enlouquecidos algumas de suas músicas mais famosas foram gravadas antes mesmo do lançamento da série.

O show foi gravado em Glendale Centre Theatre, na Califórnia, pouco antes do lançamento da série. Apesar de fãs segurarem cartazes e usarem camisetas dizendo “Hannah, eu te amo”, nenhum deles fazia a mínima ideia de quem estava se apresentando e eram figurantes contratados.

Miley e Dolly Parton

Várias pessoas da família de Miley aparecem no programa

Miley manteve tudo em família enquanto filmava Hannah Montana. O pai dela era seu pai verdadeiro, claro, mas nem todos sabem que a famosa cantora country Dolly Parton, que fez algumas participações na série, é, na verdade, madrinha de Miley na vida real.

Além dela, sua irmã mais nova, Noah Cyrus, apareceu em seis episódios diferentes e sua irmã mais velha, Brandi Cyrus, interpretou a guitarrista da banda de Hannah em outros três episódios.

Lily e Miley

Emily Osment acrescentou uma pequena fala no episódio final

No final da série, Miley e Lily (interpretada por Emily Osment) seguem caminhos diferentes, enquanto a protagonista da série ia a Paris para filmar um filme, sua melhor amiga iria para a Universidade de Stanford.

No entanto, Miley aparece de surpresa no dormitório de Lilly e diz que ir para a faculdade com sua melhor amiga era mais importante do que qualquer oportunidade de Hollywood.

As duas se abraçam e Miley diz: “Eu te amo muito". Em resposta, Lilly fala: "Eu sei".

Mas, Osment disse em sua conta no Twitter, essa fala foi criada por ela: "Eu improvisei isso para que pudesse ter a última fala de toda a série".

