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Conheça os especiais sobre Avatar: O Caminho da Água que estrearam no Disney+

23 de junho de 2023
23 de junho de 2023

Os três especiais sobre o novo Avatar reúnem depoimentos, artes conceituais, materiais exclusivos e imagens de bastidores.


Além de disponibilizar Avatar: O Caminho da Água (2022), o Disney+ também lançou três especiais que mostram os bastidores da produção do novo filme.

Você irá ver como o premiado diretor James Cameron, juntamente com uma equipe muito talentosa, criou esse universo tão rico e grandioso que se vê na tela.

Avatar

Quais são os especiais de Avatar: O Caminho da Água?


 Os especiais documentais, que reúnem depoimentos, artes conceituais e outros materiais exclusivos, são:

  1. Dentro da Caixa de Pandora: Construindo o Mundo de Avatar (2022) – em nove minutos, você terá uma amostra de anos de pesquisas feitas para construir o mundo de Pandora com novos personagens, diferentes clãs, ambientes subaquáticos e tecnologia avançada.

  2. Dentro da Caixa de Pandora: Capturando Pandora (2022) – já parou para pensar em como é atuar em um filme como Avatar: O Caminho da Água? O elenco usou câmeras infravermelhas e na cabeça para capturar seus movimentos, emoções e expressões faciais. Descubra mais no especial de dez minutos!
  3. Mais de Dentro da Caixa de Pandora: Dublês (2022) – a equipe de dublês de Avatar cria não apenas cenas de tirar o fôlego, mas também conduz a história. De correr debaixo d'água e voar pelos céus até manobrar lanchas, esses profissionais deixam o público sem fôlego e você irá conhecer mais dos seus trabalhos no especial de 5 minutos.

Explore cada detalhe de Avatar no Disney+


Além desses três conteúdos citados acima, o Disney+ já tinha lançado, em janeiro de 2023, um outro especial documental sobre o novo filme chamado Avatar: Mergulho Profundo (2022), com 38 minutos de duração.

Ou seja, se você é fã da franquia, tem material de sobra para se entreter e conhecer mais desse universo tão fascinante. 

O catálogo do serviço de streaming inclui também o clássico primeiro filme Avatar, lançado em 2009. Aproveite!

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