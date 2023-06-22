Conheça os especiais sobre Avatar: O Caminho da Água que estrearam no Disney+

Os três especiais sobre o novo Avatar reúnem depoimentos, artes conceituais, materiais exclusivos e imagens de bastidores.



Além de disponibilizar Avatar: O Caminho da Água (2022), o Disney+ também lançou três especiais que mostram os bastidores da produção do novo filme.

Você irá ver como o premiado diretor James Cameron, juntamente com uma equipe muito talentosa, criou esse universo tão rico e grandioso que se vê na tela.





Quais são os especiais de Avatar: O Caminho da Água?





Os especiais documentais, que reúnem depoimentos, artes conceituais e outros materiais exclusivos, são:





Explore cada detalhe de Avatar no Disney+



Além desses três conteúdos citados acima, o Disney+ já tinha lançado, em janeiro de 2023, um outro especial documental sobre o novo filme chamado Avatar: Mergulho Profundo (2022), com 38 minutos de duração.

Ou seja, se você é fã da franquia, tem material de sobra para se entreter e conhecer mais desse universo tão fascinante.

O catálogo do serviço de streaming inclui também o clássico primeiro filme Avatar, lançado em 2009. Aproveite!