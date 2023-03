6 séries do Disney Channel para você matar a saudade no Disney+

Hannah Montana, Os Feiticeiros de Waverly Place e outros programas que você pode ver e rever no serviço de streaming por assinatura da Disney





Quem cresceu entre os anos 2000 e 2010 deve se lembrar com carinho dos finais de tarde passados em frente ao Disney Channel assistindo a algumas das séries de maior sucesso do canal.

Trocas de peruca, passes de mágica que davam (muito) errado, um apartamento em Nova York – situações e cenários que marcaram a infância e a adolescência de muitos podem ser vistos e revistos no serviço de streaming por assinatura da Disney, o Disney+. Confira algumas das melhores séries para assistir sempre que quiser.





Hannah Montana

A série que lançou a carreira de Miley Cyrus foi criada logo depois do sucesso de High School Musical, em 2006. Cyrus interpreta Miley Stewart, uma estudante de 14 anos do ensino médio que parece viver uma vida normal, mas tem uma identidade secreta: a cantora pop Hannah Montana, um pseudônimo que Miley escolheu para ter uma vida privada, longe dos holofotes. Para esconder sua verdadeira identidade, ela usa uma peruca loira e esbanja uma personalidade glamorosa.

Já o pai de Miley, Robby Ray Stewart (interpretado pelo pai de Cyrus na vida real, Billy Ray Cyrus) é um famoso cantor de country aposentado, que deixou a música após a morte de sua esposa. Ele agora se concentra em criar os dois filhos: Miley e seu irmão mais velho, Jackson.

Logo no início da série, a família muda-se do estado do Tennessee para a cidade costeira de Malibu, na Califórnia, para permitir que Miley desenvolva sua carreira musical. Na nova escola, todos os colegas de Miley idolatram Hannah Montana, o que a deixa frequentemente tentada a revelar seu segredo e assumir o status de celebridade.

No inesquecível primeiro episódio, a melhor amiga de Miley, Lilly Truscott (interpretada por Emily Osment), descobre a verdade sobre Hannah Montana e, ao longo da primeira temporada, adota o apelido de Lola Luftnagle para ajudar a proteger a identidade de Miley.

Lilly mais tarde revela o segredo de Miley para seu amigo Oliver Oken (Mitchel Musso) – ele e Lilly tornam-se os únicos colegas de escola a conhecer o mistério.





Os Feiticeiros de Waverly Place



Mais uma série da Disney responsável por lançar uma das maiores estrelas pop atuais, Selena Gomez, Feiticeiros de Waverly Place conta a história de Alex, Justin e Max Russo, três irmãos adolescentes bruxos em treinamento que vivem em um apartamento na rua Waverly Place, no bairro de Greenwich Village, em Nova York.

O pai, Jerry Russo, é um ex-mago que renunciou seus poderes para se casar com uma mortal e, em seu covil secreto, dá aos seus três filhos aulas diárias sobre como usar magia de forma responsável. Jerry e a esposa, Theresa, cuidam de uma lanchonete que se parece com uma estação de metrô no primeiro andar do prédio onde a família mora.

De acordo com as regras do mundo bruxo, uma vez que concluam seu treinamento, as crianças Russo competirão para determinar qual irmão manterá seus poderes permanentemente e se tornar o único bruxo da família. Já que os outros filhos perderão os poderes, Jerry tenta ensiná-los a não se tornarem dependentes de magia.

Enquanto Justin é o mais responsável, Alex (interpretada por Selena Gomez) gosta de utilizar seus poderes sempre que possível, o que frequentemente causa confusão na família. O caçula, Max, prega peças que nunca saem como planejadas.





Jessie

A série segue Jessie Prescott (interpretada por Debby Ryan), uma jovem de uma pequena cidade com grandes sonhos que, contra a vontade de seu pai, decide deixar a base militar no Texas, onde cresceu, e se mudar para Nova York.

Ela aceita um emprego como babá no bairro de Upper West Side e passa a viver na cobertura multimilionária da rica família Ross, que inclui os pais Morgan e Christina Ross, quatro filhos indisciplinados – Emma, Luke, Ravi e Zuri – e um animal de estimação, o Sr. Kipling, um lagarto-monitor de água de dois metros de comprimento (que, na verdade, é Sra. Kipling, mas isso só será descoberto mais tarde).

Com um novo mundo de experiências aberto para si, Jessie embarca em novas aventuras na cidade ao mesmo tempo que lida com as confusões criadas pelas crianças de quem cuida. Para ajudá-la estão Bertram, o mordomo preguiçoso e sarcástico da família, e Tony, porteiro há 20 anos do prédio.





No Ritmo

Série de 2010 que lançou na televisão as atrizes Bella Thorne e Zendaya. A história segue as aventuras de CeCe Jones (Bella Thorne) e Rocky Blue (Zendaya) como dançarinas de fundo em um programa local, Shake It Up Chicago.

Com a ajuda do irmão de Rocky, Ty, e seu melhor amigo, Deuce Martinez, as duas conquistam a vaga na televisão, mas terão que lidar com as gravações e ensaios enquanto frequentam o ensino médio e lidam com problemas de adolescentes comuns. Muitas vezes, as duas precisam lidar com seus rivais no programa, os irmãos Gunther e Tinka.





Boa Sorte, Charlie!

Situado em Denver, Colorado, a série se concentra na família Duncan, que ainda se ajusta ao nascimento do quarto filho, Charlotte "Charlie" Duncan. Amy, uma enfermeira, e Bob, um exterminador de insetos, precisam voltar a trabalhar e, por isso, pedem aos seus três filhos mais velhos – PJ, Teddy e Gabe – que ajudem a criar a irmãzinha. Ao mesmo tempo, os três precisam lidar com os desafios da escola, dos amigos e das paqueras.

Teddy faz um diário em vídeo para Charlie, dando dicas sobre o que aprende com cada situação que passa. No final de cada vídeo, ela ou alguém da família sempre terminam dizendo: “Boa sorte, Charlie".

Mais tarde, no entanto, a família irá descobrir que Charlie não será a última integrante da família Duncan.





Austin e Ally

Passada em Miami, Austin e Ally é sobre a relação entre dois jovens músicos muito diferentes: o cantor e instrumentista extrovertido Austin Moon e a introvertida (e meio atrapalhada) compositora Ally Dawson, que também é cantora, mas tem um caso grave de medo do palco.

No início da série, Austin ouve Ally cantando uma música que ela escreveu. Mais tarde, ele muda o ritmo da música e canta ele mesmo, embora tenha esquecido completamente que é a mesma música que ouviu Ally cantar. Austin se torna famoso depois que seu melhor amigo, Dez, o dirige em um videoclipe da música e posta na Internet, fazendo de Austin uma sensação da noite para o dia.

Depois que Ally assume o crédito pela música, ela e Austin trabalham juntos em uma segunda música. No final, Austin a convence a se tornar sua parceira, e os dois concordam em trabalhar junto. Eventualmente, se tornam amigos íntimos. A melhor amiga de Ally, Trish, entra como empresária de Austin, enquanto Dez continua dirigindo seus videoclipes.

Ao longo da série, o relacionamento entre os dois vai se mostrando mais forte do que uma simples amizade. Superando diferenças, Austin e Ally descobrem que se completam, e a parceira ultrapassa os limites da música.

Descubra mais conteúdos do Disney+ aqui.

Disney+ é o serviço de streaming de filmes, séries e outros conteúdos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic e mais. Como parte do segmento Direct-to-Consumer and International (DTCI) da Disney, o Disney+ está disponível para dispositivos conectados à internet e oferece ao público em geral programas sem comerciais com uma variedade de filmes, documentários, séries animadas e live-action, e curtas-metragens originais. Proporcionando acesso sem precedentes à incrível coleção de entretenimento do cinema e televisão da Disney, também é a plataforma de streaming para assistir com exclusividade aos últimos lançamentos do cinema da The Walt Disney Studios.

Visite DisneyPlus.com para obter mais informações sobre o serviço.