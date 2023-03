10 clássicos que estão no Disney+ e vão levar você de volta à infância

Recorde algumas animações disponíveis no serviço de streaming da Disney

Disney+ chegou ao Brasil com diversos Conteúdos Originais, mas, às vezes, o que nós realmente desejamos é rever aquele filme que marcou a nossa infância. Por isso, nós separamos alguns dos clássicos mais marcantes dapara você!

O Rei Leão (1994)



Como falar de clássicos sem citar O Rei Leão? Acompanhe Simba em uma aventura para encontrar o seu lugar no Círculo da Vida... Você também já está chorando?

101 Dálmatas (1961)

Nesta animação, irresistíveis personagens de quatro patas embarcam em uma busca dramática para resgatar os filhotes de Pongo e Perdita das garras de Cruella De Vil, uma vilã fabulosamente ultrajante.

Hércules (1997)



Uma extravagante aventura de diversão e fantasia que acompanha Hércules na sua jornada para se transformar em herói e salvar o universo de seu tio Hades.

A Bela e a Fera (1991)



Com uma bela princesa da Disney, um castelo encantado, músicas cativantes e um conto tão antigo quanto o tempo, A Bela e a Fera é o perfeito exemplo de um clássico emocionante. Sabemos que você já está cantando a música tema na sua cabeça.

Junte-se à corajosa e independente Bela enquanto ela descobre o castelo encantado de uma fera misteriosa depois de partir para resgatar seu pai.

A Pequena Sereia (1989)



Mergulhe na diversão da Disney com A Pequena Sereia. Cante junto com “Aqui no Mar” e “Beije a Moça” e sonhe com coisas estranhas e curiosas. Há tanto para amar sobre esse clássico – palavra de sereia!

Determinada a se tornar humana, Ariel, a divertida e travessa sereia, faz um acordo com a desonesta bruxa do mar Úrsula. Ela deve então ganhar o amor do príncipe e salvar o reino de seu pai em uma corrida contra o tempo.

Aristogatas (1970)

Se você é obcecado por gatos como nós, achamos que vai adorar essa animação. Essa história é miaugnífica!

Aristogatas da Disney conta a história de uma gata e seus três gatinhos, que acabam sendo capturados por um mordomo ganancioso que espera ganhar a herança deixada para os felinos. Tudo muda quando eles encontram o despreocupado gato de rua Thomas O'Malley.

Bambi (1942)



Esse é um clássico que a família vai gostar.

Acompanhe Bambi enquanto ele parte com seus amigos Tambor e Flor para explorar as maravilhas do bosque... e cumprir seu destino como príncipe da floresta. Essa animação é muito fofa!

Branca de Neve e os Sete Anões (1937)



Com certeza, Branca de Neve e os Sete Anões da Disney é uma das nossas animações mais amadas.

Nesse clássico emocionante, Branca de Neve conquista os corações dos Sete Anões e triunfa sobre uma Rainha Má.

Pinóquio (1940)

Pinóquio da Disney é uma história atemporal para uma nova geração.

Com seu amigo Grilo Falante ao seu lado, Pinóquio embarca em aventuras fantásticas que testam sua bravura, lealdade e honestidade em sua busca de se tornar um menino de verdade.

As Aventuras de Peter Pan (1953)



Fuja para a Terra do Nunca com Peter Pan da Disney.

Nessa animação clássica, Wendy e seus irmãos embarcam em aventuras fantásticas com o herói de suas histórias de ninar... Peter Pan, é claro!

